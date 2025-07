Das Podium wurde sensationell von Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg komplettiert, welcher erstmals in die Top 3 fuhr.

McLaren Racing dominiert weiterhin die Formel 1 . So sehr, dass mit Trophäen offenbar schon unachtsam umgegangen wird.

Doppelsieg in Silverstone! Beide McLaren-Piloten erlangen Platz 1 und 2 beim England-Rennen. Danach das eigentliche Drama. Eine "unbezahlbare" Trophäe wurde zerstört.

Formel 1: Lego-Trophäe von McLaren-Direktor fallen gelassen

Die Anfertigung der Trophäen dauerte demnach 210 Stunden. McLarens Technischer Direktor, Peter Prodromou, durfte stellvertretend für sein Team den Preis auf dem Podium entgegennehmen.

Auf dem Podest schien noch alles in Ordnung. Doch Bilder und Videos auf Social Media zeigten kurz nach den Feierlichkeiten die Team-Trophäe in vielen kleinen Lego-Teilen. Sie zerbrach am oberen Ende.

Man sieht dabei nur noch einen verzweifelten Prodromou, der den wertvollen und einzigartigen Gegenstand versucht zu reparieren, in dem er die Teile wieder zusammenbaut. Die Trophäe war zwei Kilogramm schwer und bestand aus 2.717 Einzelteilen.