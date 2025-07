Michael Schumacher gehörte in den 90ern zu den besten Formel-1-Piloten der Welt. Damon Hill konnte den Deutschen jedoch hin und wieder ärgern. Nun spricht der Brite über die verrückte Rivalität der beiden. Bevor Damon Hill 1996 endlich doch noch Formel-1-Weltmeister wurde, zog er 1994 und 1995 zweimal im WM-Kampf den Kürzeren gegen Michael Schumacher. Zwischen den beiden Piloten entwickelte sich damals eine Rivalität, auf die Hill heute jedoch positiv zurückblickt. In einem Interview mit The Guardian betont der Brite: "Ich war bei weitem nicht so gut wie er, und ich werde niemals so tun, als wäre ich es gewesen. Aber ihn als Gegenpol zu haben, hat das Beste aus mir herausgeholt, und ich weiß, wie es ist, wenn man bis zum Äußersten getrieben wird." Formel 1: Max Verstappen zu Mercedes trotz Horner-Aus? Deshalb gibt es Zweifel am Red-Bull-Verbleib Die Rivalität zwischen Schumacher und Hill lieferte einige denkwürdige Formel-1-Momente. Zum Beispiel die Kollision der beiden beim Saisonfinale 1994 in Adelaide, durch die "Schumi" seinen ersten WM-Titel gewann. Oder einen weiteren Crash bei Hills Heimrennen 1995 in Silverstone.

Anzeige

Anzeige

Michael Schumacher: Heim-Grand-Prix 1994 bleibt im Gedächtnis Es gibt jedoch noch weitere Szenen, die Hill in Erinnerung geblieben sind, in der breiten Öffentlichkeit aber eher unter dem Radar liefen. So zum Beispiel bei seinem Heim-Grand-Prix im Jahr 1994, den Hill zunächst vor Schumacher gewann, bevor der Deutsche später disqualifiziert wurde. An das Rennen erinnern sich "Schumi"-Fans noch heute wegen der schwarzen Flagge, die der Deutsche damals sah - und ignorierte. Hill erinnert sich aber vor allem an eine Szene nach der Zieldurchfahrt, als sich Schumacher und er auf dem Weg auf das Podium befanden. In der Situation, die damals auch im TV übertragen wurde, ist zu sehen, wie Schumacher Hill kurz auf den Schirm seiner Kappe schlägt. Eine Geste, die einerseits spielerisch wirken sollte, bei der dem Deutschen jedoch eindeutig auch ein gewisser Frust anzumerken ist.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen