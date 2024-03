Formel 1: Affäre um Red-Bull-Teamchef Christian Horner - Mitarbeiterin wohl beurlaubt

Anzeige

Die Schlagzeilen um Christian Horner in der Formel 1 schlagen weiter Wellen. Laut einem Bericht soll die Mitarbeiterin beurlaubt worden sein, die anzügliche Nachrichten des Red-Bull-Bosses bekommen haben soll.

Die Berichterstattung der Formel 1 dreht sich weiter um Christian Horner. Der Teamchef von Red Bull soll einer Mitarbeiterin anzügliche Nachrichten gesendet haben.

Bereits vor dem Start der Formel-1-Saison beim Großen Preis von Bahrain vergangene Woche gab es Gerüchte, dass Horner nicht vor Ort sein werde.

Doch der Brite war in Sachir am Start - auch, weil er nach der Untersuchung einer externen Anwaltskanzlei freigesprochen worden war.

Auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien an diesem Wochenende ist Horner wieder vor Ort und äußerte sich auf der Pressekonferenz in Dschidda am Donnerstag zu den erhobenen Vorwürfen.

"Die Vorwürfe wurden fallengelassen, nun ist es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und nach vorne zu schauen", sagte der Brite: "Es geht darum, auf die Fahrer zu schauen."