Formel 1: Diesen Abschied hat Daniel Ricciardo nicht verdient - ein Kommentar

Daniel Ricciardo hat seinen Platz bei den Racing Bulls verloren. Mitten in der Saison scheint die Formel-1-Karriere des Australiers beendet. Ein unwürdiger Abschied für den wohl sympathischsten Fahrer der vergangenen Dekade. Ein Kommentar.

Von Philipp Schmalz

Im Fahrerlager der Formel 1 gab es schon länger Gerüchte, im Moment der Verkündung zerbrachen dennoch die Herzen vieler Fans: Daniel Ricciardo wurde mitten in der Saison gefeuert und wird wohl nie wieder in der Formel 1 fahren.

Sportlich kann man die Entscheidung der Racing Bulls nachvollziehen. Und doch zeigt der Sport mal wieder sein hässliches Gesicht.

Der Zeitpunkt, aber vor allem die Art und Weise der Entlassung, ist absolut unwürdig. Ein, zwei Red-Bull-Posts auf Social Media, austauschbare Danksagungen und Tschüss...

Daniel Ricciardo ist achtmaliger Grand-Prix-Sieger in der Formel 1, schlug Max Verstappen im direkten Teamduell gleich zweimal in drei Jahren, deklassierte Sebastian Vettel 2014, nachdem der Deutsche vier WM-Titel in Folge eingefahren hatte und wäre selbst zweimaliger Weltmeister, wenn Mercedes Mitte der 2010er-Jahre nicht alles in Grund und Boden gefahren hätte.

Insgesamt verbrachte der Australier neun Jahre im Red-Bull-Kosmos. Dass er dennoch keinen vernünftigen Abschied erhielt, passt ins Red-Bull-Bild der vergangenen Monate.