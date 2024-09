Schon in den vergangenen Jahren kam es bei den Rennwochenenden im tropischen Singapur immer wieder zu ungebetenen Echsen-Besuchen auf dem Stadtkurs.

Kurioser Besuch beim Abschlusstraining der Formel 1 in Singapur: Im Bereich der Boxeneinfahrt tauchte auf einmal eine Echse auf der Strecke auf.

Eine Echse hat beim 3. Training in Singapur für sprintende Strecken-Marshals und eine Unterbrechung gesorgt. Schnellster im Abschlusstraining war einmal mehr Lando Norris im McLaren.

Lando Norris mit bislang bester Zeit des Wochenendes

Der McLaren-Pilot fuhr in 1:29,646 Minuten die mit Abstand schnellste Runde des Wochenendes und landete vor seinem englischen Landsmann George Russell (Mercedes) und dem Australier Oscar Piastri im zweiten McLaren. Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) wurde Vierter - hatte aber fast neun Zehntelsekunden Rückstand auf Norris.

Für die Freitag noch sehr starken Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco) und Carlos Sainz (Spanien) reichte es diesmal zu den Plätzen fünf und sechs. Nico Hülkenberg (Emmerich) war im Haas als Zwölfter schneller als sein dänischer Teamkollege Kevin Magnussen auf Rang 13.

Sehr stark trat Norris auf. Der WM-Zweite, der 59 Punkte Rückstand auf Weltmeister Verstappen hat, lag 0,479 Sekunden vor dem zweitplatzierten Russell. In dieser Form wird Norris auch im Qualifying nur schwer zu schlagen sein. Verstappen zeigte sich im Vergleich zum Vortag etwas verbessert, war gegen Norris aber chancenlos.

Der Startplatz ist in Singapur besonders wichtig, da das Überholen auf dem engen Stadtkurs nur schwierig möglich ist. In diesem Jahr gibt es jedoch eine zusätzliche DRS-Zone, die für mehr Spannung sorgen soll. Das 18. Saisonrennen findet am Sonntag um 14 Uhr (zum Liveticker) statt.