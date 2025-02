Formel 1 - Erste Studiofotos und Roll-out: Red Bull zeigt den neuen RB21!

In Bezug auf das Design bleibt der RB21 dem klassischen Erscheinungsbild von Red Bull treu, mit geringfügigen Änderungen bei den Sponsorenlogos. Angetrieben wird das Fahrzeug vom Honda-RBPTH002-Motor, wobei die Partnerschaft mit Honda nach der Saison 2025 endet. Ab 2026 wird Red Bull Racing auf Motoren von Red Bull Powertrains in Zusammenarbeit mit Ford umsteigen.

Red Bull Racing hat am Dienstag, also einen Tag vor Beginn der offiziellen Wintertests in Bahrain, sein neues Auto für die Formel-1 -Saison 2025 vorgestellt. Der RB21 setzt die traditionelle Namensgebung des Teams fort, wobei "RB" für Red Bull steht und die Zahl die Sequenz der entwickelten Fahrzeuge angibt.

Red Bull Racing: Die Geschichte in der Formel 1

Red Bull Racing betrat 2005 die Formel-1-Bühne, nachdem der österreichische Energydrink-Hersteller das Jaguar-Team übernommen hatte. Anfangs wurde das Projekt belächelt, doch mit einer Mischung aus Innovationsgeist, aggressivem Marketing und cleveren Personalentscheidungen wuchs Red Bull schnell zu einem ernstzunehmenden Rennstall heran.

Der erste große Schritt erfolgte 2009, als das Team mit Sebastian Vettel in China den ersten Sieg holte - ein Moment, der den Beginn einer neuen Ära markierte. Die Jahre 2010 bis 2013 gingen als die erste große Dominanzphase in die Geschichte des Teams ein. Unter der technischen Leitung von Adrian Newey und mit Vettel am Steuer gewann Red Bull vier Fahrer- und Konstrukteurstitel in Folge.

Besonders der WM-Kampf 2010, als Vettel erst im letzten Rennen in Abu Dhabi Weltmeister wurde, und seine Rekordserie von neun Siegen in Folge 2013 blieben unvergessen. Die Kombination aus aerodynamischer Brillanz und cleverer Strategie machte Red Bull zum Maßstab der Hybrid-Ära.

Doch mit dem Wechsel auf die neuen Hybrid-Turbomotoren 2014 endete die Erfolgssträhne abrupt. Der Renault-Motor konnte nicht mit der überlegenen Mercedes-Power mithalten, und Red Bull kämpfte oft nur um die Plätze hinter den Mercedes-Fahrern. Der Tiefpunkt kam 2015, als das Team ohne einen einzigen Sieg blieb. Die Spannungen mit Renault eskalierten, und nach mehreren turbulenten Jahren entschied sich Red Bull 2019 für Honda als neuen Motorenpartner - eine mutige, aber wegweisende Entscheidung.