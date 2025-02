Formel 1 - Michael Schumacher: Drei Erpresser verurteilt - Warum Schumis Familie Berufung einlegt

Der Berufungsantrag der Familie Schumacher soll nun dafür sorgen, dass der frühere Sicherheitsmann wegen Mittäterschaft verurteilt wird. Dieser Erpressungsfall ist also vermutlich noch nicht abgeschlossen, zumal einige entwendete Daten bislang nicht wieder aufgetaucht sind.

Corinna Schumacher weiter: "Am meisten schockiert mich immer noch der massive Vertrauensmissbrauch. Er sollte dafür eine Strafe bekommen, die eventuelle Nachahmer abschreckt."

Einer der Verurteilten gehörte einst zum Sicherheitspersonal der Familie Schumacher. Er soll die Druckmittel - private Aufnahmen von Michael Schumacher nach seinem Skiunfall im Dezember 2013 sowie digitale Informationen aus dessen Krankenakte - aus dem Anwesen der Familie in der Schweiz entwendet haben.

Das Wichtigste in Kürze

Michael Schumacher: Einige sensible Daten bleiben verschollen

Michael Schumacher unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Familie von Michael Schumacher legt seit jeher großen Wert auf ihre Privatsphäre, umso mehr seit Schumachers Skiunfall im Dezember 2013. Informationen darüber, wie es dem inzwischen 56-Jährigen geht, gibt es kaum. Seine Frau Corinna sowie sein Sohn Mick Schumacher haben in der Netflix-Dokumentation "Schumacher" jedoch gewisse Andeutungen gemacht.

Mit 91 Siegen und sieben gewonnenen Weltmeisterschaften zählt Michael Schumacher zu den erfolgreichsten Formel-1-Fahrern überhaupt. Er war von 1991 bis 2006 sowie von 2010 bis 2012 in der Motorsport-"Königsklasse" aktiv und trat in dieser Zeit für die Teams Jordan, Benetton, Ferrari und Mercedes an.

Mick Schumacher fuhr 2021 und 2022 ebenfalls in der Formel 1. Nach zwei durchwachsenen Saisons beim Team Haas verlor der Weltmeister-Sohn jedoch seinen Stammplatz und wechselte als Test- und Ersatzfahrer zu Mercedes. Diese Rolle gab er Ende 2024 auf, um sich ganz auf sein Alpine-Engagement in der Langstrecken-WM (WEC) und bei den 24 Stunden von Le Mans zu konzentrieren.