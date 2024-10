"Und wenn Leclerc das Talent ist, dann ist er derjenige, den man in gewisser Weise zum Ziel begleiten sollte, denke ich", so Binotto. Er selbst hatte Carlos Sainz als Teamkollegen von Leclerc verpflichtet, der nun wiederum durch Hamilton ersetzt werden wird.

Wäre Mattia Binotto immer noch Teamchef bei Ferrari, dann würde Lewis Hamilton 2025 nicht für die Scuderia fahren, das hat der 54-Jährige in einem Interview mit der italienischen Zeitung "Corriere della Serra" verraten.

Lewis Hamilton will im Ferrari alleiniger Rekordweltmeister der Formel 1 werden. Unter Mattia Binotto hätte der Noch-Mercedes-Pilot die Chance bei der Scuderia nicht bekommen.

Er selbst muss sich das aber von außen anschauen, weil er seit knapp zwei Jahren kein Teil von Ferrari mehr ist. Stattdessen arbeitet er am neuen Projekt von Audi und steht vor einer großen Herausforderung , weil sein Rennstall aktuell punktelos Letzter ist.

"Aber er trifft auch seine eigenen Entscheidungen, und wenn Ferrari gewinnt, dann bin auch ich glücklich, weil ich das Team kenne und weiß, wie viel wir investiert haben, um es auf ein gewisses Niveau zu bekommen", so Binotto.

Und auch wenn Vasseur einiges anders macht, als er selbst machen würde, freut sich Binotto auch weiterhin über Erfolge in Rot. "Fred war in der Lage, das Projekt im Namen der Kontinuität weiterzuführen und hat eine strukturierte und funktionelle Organisation nicht revolutioniert", urteilt er.

Sebastian Vettel Übrigens: Die deutschen Formel-1-Fans, die auf eine Rückkehr von Sebastian Vettel gehofft hatten, wurden zuletzt enttäuscht. Der viermalige Weltmeister erklärte, dass es erst einmal keine Rückkehr in die Königsklasse geben werde,

Logan Sargeant (Williams) Von den aktuellen Piloten hängt vor allem Logan Sargeant in der Luft, der US-Amerikaner wurde zuletzt von Williams-Teamchef James Vowles öffentlich angezählt. Sollte er gehen müssen, gibt es eine Reihe an Kandidaten für den Platz bei Williams, von Sainz über Valtteri Bottas bis hin zu Kevin Magnussen.

Max Verstappen (Red Bull) …Max Verstappen hat auf Red Bull und die ganzen Querelen keine Lust mehr. Dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff großes Interesse an dem Niederländer hat, ist kein Geheimnis. Die große Frage ist die nach der Gegenseitigkeit.

Andrea Kimi Antonelli (Formel 2) Der Youngster ist noch keine 18 Jahre alt, steht aber vor dem Sprung in die Formel 1. Um das Mercedes-Cockpit von Hamilton ist es vergleichsweise ruhig geworden, der Italiener gilt weiterhin als heißer Kandidat. Es sei denn,….

Carlos Sainz (Ferrari) Ferrari holt 2025 Lewis Hamilton ins Team. Dafür muss Carlos Sainz gehen. Der Spanier sucht seit Monaten ein neues Cockpit, eine Verkündung gibt es noch nicht. Bei Red Bull sind mit der Verkündung von Perez die Türen zu. So bleibt vor allem Audi eine starke Option für Sainz.

Mick Schumacher (Ersatzfahrer Mercedes) Bei Alpine steht fest, dass Esteban Ocon geht, auch der Vertrag von Pierre Gasly läuft aus. Als Alpine-Pilot in der WEC hat Schumacher gute Chancen auf ein Cockpit , als größter Konkurrent gilt Ersatzfahrer Jack Doohan, ein guter Kumpel von Schumacher. Auch interessant: Formel 1: Mick Schumachers Comeback endgültig geplatzt

Formel 1: Gerüchte um Fahrerwechsel Die Saison 2024 ist in Gange und die Gerüchteküche brodelt quasi durchweg. ran fasst alles rund um mögliche Fahrer- bzw. Personal-Wechsel in der Formel 1 zusammen.

Binotto wollte Team aufbauen

"Wir sind am Beginn des Anstiegs", sagt er: "Vor uns liegt der Mount Everest und wir können gerade nur die Basis sehen. Wir entscheiden, an welcher Seite wir hochklettern, und es ist wichtig, einen Pfad zu etablieren."

Binotto ergänzt, dass Sauber aktuell 400 Mitarbeiter weniger besitzt als manche Konkurrenten und dass man diese verpflichten müsse, um auf dem gleichen Level zu agieren: "Die können aber nicht in zwei Tagen gefunden werden und auch nicht notwendigerweise in der Formel 1. Unsere Wahl ist, in junge Leute zu investieren." Erfolge erwartet Binotto daher erst 2030.

Trotzdem reizt den neuen Chief Operating und Chief Technical Officer die Aufgabe in Hinwil: Er wollte noch einmal von vorne beginnen und sah Audi dabei als attraktivste Möglichkeit. "Es hätte keinen Sinn gehabt, zu einem Team zu gehen, das bereits funktioniert. Aber hier kann ich etwas aufbauen", sagt er.