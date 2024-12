Formel 1: Ex-Schumacher-Teamchef Eddie Jordan macht Krebs-Diagnose öffentlich

Eddie Jordan war einst Teamchef von Michael Schumacher in der Formel 1. Nun macht der 76-Jährige eine schwere Erkrankung öffentlich.

Eddie Jordan, Michael Schumachers erster Teamchef in der Formel 1, hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. "Schon im März und April wurde bei mir Blasen- und Prostatakrebs diagnostiziert, und dann breitete er sich in die Wirbelsäule und das Becken aus, also war er ziemlich aggressiv", sagte Jordan im Podcast "Formula For Success", den er gemeinsam mit dem früheren Vize-Weltmeister David Coulthard moderiert.

Der 76-jährige Ire drängte die männlichen Zuhörer, sich testen zu lassen ("seid nicht dumm") und offenbarte, er habe "einige sehr dunkle Tage durchgemacht, aber wir sind glücklicherweise davongekommen".

Jordan führte von 1991 bis 2005 das gleichnamige Formel-1-Team, der spätere Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte im August 1991 im Jordan beim Großen Preis von Belgien sein Debüt in der Königsklasse. Nach einem aufsehenerregenden Wochenende fuhr Schumacher danach nie wieder für das kleine Team - Benetton, wo Schumacher 1994 erster deutscher Formel-1-Weltmeister wurde, schlug zu.