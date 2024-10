Surer sieht "die Möglichkeit, für das nächste Jahr einen jungen Fahrer aufzubauen, und es bieten sich ja wirklich ein paar an". Zum Beispiel der bei Williams so stark in die Formel 1 eingestiegene Argentinier Franco Colapinto, der für 2025 noch keinen Job hat, oder auch Formel-2-Talent Gabriel Bortoleto, ein junger Brasilianer, der von Fernando Alonso gefördert wird.

Jacques Villeneuves Karriere in der Formel 1 schien eigentlich schon beendet, als er Ende 2004 drei Grands Prix für Renault absolvierte. Obwohl er dabei nicht glänzen konnte, engagierte ihn das Sauber-Team für 2005, und auch 2006, im ersten Jahr der Partnerschaft mit BMW, startete man mit dem Kanadier in die Saison.

Auch Formel-1-Experte Marc Surer hätte Schumacher anstelle von Sauber-Chef Mattia Binotto zumindest "eher als Bottas" genommen. Denn: "Bottas, sorry ... Das ist eigentlich das, was Sauber schon ein paar Mal erlebt hat: Die verpflichten alte Fahrer auf dem Weg nach unten. Zum Beispiel Villeneuve. Den haben sie ja irgendwann Mitte des Jahres rausgeschmissen."

Nico Rosberg: Colapinto "sehr jung und unerfahren"

Doch nicht alle Experten sind der Meinung, dass Sauber unbedingt Jugend vorziehen sollte. Nico Rosberg etwa sagt bei "Sky": "Audi braucht halt auch Erfahrung jetzt, um das Auto weiterzuentwickeln." Und: "Ich glaube, den idealen Fahrer gibt es nicht. Colapinto ist jetzt wirklich auch sehr jung und unerfahren."

Dabei ist wichtig festzuhalten: Offiziell hat Sauber noch nicht bekannt gegeben, wer 2025 Hülkenbergs Teamkollege wird. Die Annahme, dass die Entscheidung für Bottas bereits gefallen sein soll, basiert ausschließlich auf Medienberichten - und wurde von Bottas selbst zuletzt ausdrücklich dementiert.

Der Finne bezeichnete die Story, dass er bereits unterschrieben habe, vor Beginn der Oktoberpause sogar als "Fakenews", und beteuert: "Das ist nicht der Fall. Wir befinden uns noch in Gesprächen. In diesem Sport ist so etwas erst bestätigt, wenn die Tinte auf dem Papier ist." Aber er räumt ein: "Es bewegt sich in die richtige Richtung."