Formel 1

Formel 1 - George Russell kassiert Mega-Gehalt: So viel zahlt Mercedes pro Jahr

Mercedes-Fahrer George Russell zählt nach seiner Vertragsverlängerung zu den bestbezahlten Formel-1-Fahrern.

Wie der "Independent" berichtet, soll George Russell bei Mercedes in der Formel 1 nach seiner Vertragsverlängerung künftig rund 35 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Offiziell bestätigt ist Russell derzeit zwar nur für 2026, Insider gehen jedoch von einer mehrjährigen Vertragsverlängerung aus, die mindestens noch 2027 umfassen dürfte - und womöglich darüber hinausgeht.

Damit dürfte Russell mittelfristig Planungssicherheit haben, ähnlich wie andere Formel-1-Spitzenfahrer wie zum Beispiel Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri oder Lewis Hamilton.

Wer noch besser verdient als Russell

Im Vergleich zu manchen seiner Kollegen verdient Russell künftig außergewöhnlich gut: Schätzungen zufolge erhalten nur Verstappen bei Red Bull und Hamilton bei Ferrari ein größeres Basisgehalt als Russell bei Mercedes.

Unter dem Basisgehalt versteht man im Formel-1-Kontext das Gehalt ohne etwaige Bonuszahlungen, die im Saisonverlauf und je nach erzielten Ergebnissen dazukommen. Persönliche Sponsorenerlöse sind beispielsweise ebenfalls nicht enthalten.

An der Spitze der Formel-1-Gehaltsrangliste steht Verstappen mit einem Grundgehalt von angeblich 55 bis 65 Millionen Euro pro Jahr. Hamilton kommt als Ferrari-Fahrer auf geschätzt 50 Millionen, sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc auf etwa 30 Millionen Euro.

Bisher zwei Siege: Russell will 2026 an 2025 anknüpfen

Und Russell hat in der Formel 1 noch einiges vor. Er blickt optimistisch auf die kommende Saison: "Ich möchte 2026 auf mein bisher stärkstes Jahr 2025 aufbauen. Darauf sind wir alle unheimlich fokussiert."

Er sei "wirklich stolz" darauf, 2026 sein zehnjähriges Jubiläum als Mercedes-Kaderfahrer zu feiern, sagte Russell weiter. "Wir hatten bisher eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Jetzt kann ich kaum erwarten, was alles noch vor uns liegt."

Aktuell belegt Russell nach bislang zwei Saisonsiegen in Kanada und Singapur den vierten Platz in der Formel-1-Fahrerwertung, nur 36 Punkte hinter WM-Titelverteidiger Verstappen auf Platz drei. Russell selbst hat nur noch theoretische Titelchancen, sein Team Mercedes kann im restlichen Saisonverlauf noch WM-Rang zwei in der Konstrukteurswertung erzielen.

