Entscheidung gefallen
Formel 1: Mercedes gibt die Fahrerpaarung für die Saison 2026 bekannt
- Veröffentlicht: 15.10.2025
- 19:41 Uhr
- Leon Kerninger
George Russell und Kimi Antonelli, die beiden aktuellen Fahrer des deutschen Rennstalls, bilden auch 2026 das Aufgebot von Mercedes. Das verkündete der achtfache Konstrukteursweltmeister am Mittwochnachmittag.
Vor dem Großen Preis der USA am kommenden Wochenende schafft Mercedes klare Verhältnisse bezüglich der näheren Zukunft.
Man geht nominell unverändert in das neue Kalenderjahr und damit in eine neue Ära der Königsklasse.
Ab 2026 gibt es in der Formel 1 eine neue Regeländerung. Die Vorschriften, die ab 2022 galten, werden neu ausgelegt. Die Autos werden kleiner und leichter.
Auch der Antrieb der Autos soll zu 50% aus Hybrid-Komponenten bestehen.
Mercedes: "Eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob"
Laut Teamchef Toto Wolff wurden an den Personalien Russell und Antonelli nicht gezweifelt: "Die Bestätigung unserer Fahrerpaarung war immer nur eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob. Wir wollten uns Zeit nehmen, die Verhandlungen ordnungsgemäß führen und sicherstellen, dass alle Seiten zufrieden sind. Ich bin froh, dass uns das gelungen ist."
Auch Russell und Antonelli blicken gespannt in die Zukunft: "Ich bin wirklich stolz darauf, unsere gemeinsame Reise fortzusetzen", sagte der Engländer. "Unser Fokus liegt nun darauf, dieses Jahr stark zu beenden und den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zu sichern, bevor wir uns dann voll und ganz auf 2026 konzentrieren", heißt es vom Italiener in einem weiteren Statement.
Formel 1: Mercedes weiterhin im Kampf um Platz zwei
Mit 325 Punkten grüßt der deutsche Rennstall vom zweiten Tabellenrang. Ferrari (298 Punkte) und Red Bull Racing (290 Punkte) sind dem Team von Toto Wolff aber weiterhin auf den Fersen. Bei noch sechs verbleibenden Rennen ist der Ausgang bis auf Rang eins noch völlig offen.
McLaren sicherte sich beim letzten Rennen in Singapur bereits vorzeitig den Konstrukteurstitel. Die Engländer führen die Wertung mit 650 Punkten meilenweit an.