George Russell und Kimi Antonelli, die beiden aktuellen Fahrer des deutschen Rennstalls, bilden auch 2026 das Aufgebot von Mercedes. Das verkündete der achtfache Konstrukteursweltmeister am Mittwochnachmittag.

Vor dem Großen Preis der USA am kommenden Wochenende schafft Mercedes klare Verhältnisse bezüglich der näheren Zukunft.

Man geht nominell unverändert in das neue Kalenderjahr und damit in eine neue Ära der Königsklasse.

Ab 2026 gibt es in der Formel 1 eine neue Regeländerung. Die Vorschriften, die ab 2022 galten, werden neu ausgelegt. Die Autos werden kleiner und leichter.

Auch der Antrieb der Autos soll zu 50% aus Hybrid-Komponenten bestehen.