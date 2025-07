In der Formel 1 steht das nächste Rennwochenende auf einer echten Traditionsstrecke an. Es geht in die belgischen Ardennen. So verfolgt ihr den Grand Prix von Spa-Francorchamps im TV, Livestream und Liveticker.

Über die Hälfte der Formel-1-Saison 2025 ist geschafft. Der Große Preis von Spa-Francorchamps (Belgien) stellt das 13. von 24 Rennen dar.

Nach dem Großen Preis von Silverstone sind die McLaren weiterhin das Maß aller Dinge. Lando Norris hat mit einem weiteren Sieg in Großbritannien den zweiten Erfolg in Folge gefeiert und macht Druck auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Dieser hat aber auch in Silverstone seine Konstanz bewiesen und landete hinter Norris auf Platz zwei.

In der Fahrerwertung liegen beide aber nur acht Punkte auseinander, weshalb es theoretisch schon nach dem belgischen Grand Prix einen neuen Führenden geben könnte. Aktuell aber hat der Australier gegenüber dem Briten mit 234 Punkten in der Fahrerwertung die Nase vorn.

Max Verstappen lauert mit 165 Punkten auf dem dritten Platz, kann seinen Weltmeistertitel eigentlich nur noch theoretisch verteidigen. Ein Abschied von Red Bull wird weiterhin heiß diskutiert.

Ein Wechsel zu Mercedes wurde durch Aussagen von Toto Wolff letztens überraschend kommentiert.

ran zeigt, wie ihr den Großen Preis von Spa-Francorchamps im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.