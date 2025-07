Wechselt Max Verstappen 2026 zu Mercedes? Deren Teamchef Toto Wolff hat die Tür jetzt überraschend deutlich zugeschlagen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat Spekulationen über eine baldige Verpflichtung von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gedämpft. Der Österreicher deutete im Vorfeld des Großen Preises von Belgien an, dass ein Wechsel des viermaligen WM-Champions wohl frühestens 2027 realistisch ist.

Für das kommende Jahr soll zeitnah Klarheit in der Cockpit-Frage herrschen. "Ich denke aber nicht, dass es große Überraschungen geben wird", sagte Wolff im "ORF".

In Spa-Francorchamps, wo an diesem Wochenende der Grand Prix zum 70. Mal stattfindet, will Mercedes eine Entscheidung über die Fahrerpaarung für 2026 treffen. Derzeit stehen George Russell (Großbritannien) und Kimi Antonelli (Italien) für die Silberpfeile an der Startlinie.