In der Formel 1 steht das nächste Rennen an. So verfolgt ihr den Grand Prix von Miami im TV, Livestream und Liveticker.

Nach zweiwöchiger Pause kehrt die Formel 1 zurück: Das sechste Rennen der Saison steigt in Miami.

Nach dem beachtlichen Erfolg von Max Verstappen in Japan gehörte die Spitzenposition in Bahrain und Saudi-Arabien erneut McLaren: Oscar Piastri untermauerte dabei mit zwei Rennsiegen in Folge immer mehr seine Titelambitionen in der Formel 1.

Der Australier hat drei der ersten fünf Saisonrennen gewonnen und führt die Fahrerwertung aktuell mit 99 Punkten an – zehn Zähler vor Teamkollege Lando Norris (89), der bislang nur das Auftaktrennen in Australien für sich entscheiden konnte. Dahinter folgen Red-Bull-Star Max Verstappen (87) und Mercedes-Pilot George Russell (73).

In Miami will Piastri seine starke Form bestätigen und seine Führungsrolle im McLaren-Rennstall festigen. Norris hingegen will den Anschluss nicht verlieren und zurück an die Spitze. Auch Verstappen und Russell lauern auf ihre nächste Gelegenheit, um in den Titelkampf einzugreifen.

Nach China findet in Miami außerdem das zweite Sprint-Rennen der Saison an. Kann Lewis Hamilton im Ferrari wieder für eine Überraschung sorgen?

Bleibt McLaren über das Wochenende dominant? Wo stehen Red Bull und Mercedes? Und was ist drin für Nico Hülkenberg?

