Formel 1: Großer Preis von Saudi-Arabien im TV, Stream und Ticker

In der Formel 1 steht das nächste Rennen an. So verfolgt ihr den Grand Prix in Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker.

Nach dem beachtlichen Erfolg von Max Verstappen in Japan gehörte die Spitzenposition in Bahrain erneut McLaren. Vor allem Oscar Piastri mausert sich immer mehr zum absoluten Titelkandidaten in der Formel 1.

Der Australier gewann zwei der ersten vier Rennen und steht nur aufgrund seines schwachen Saisonauftakts in Melbourne nicht an der Spitze der Fahrerwertung. Diese hält weiter sein Teamkollege Lando Norris (77) inne, allerdings nur noch mit drei Punkten Vorsprung. Auf Rang drei und vier folgen Red-Bull-Star Verstappen (69) und Mercedes-Pilot George Russell (63).

In Saudi-Arabien wollen Piastri und Norris ihre starke Form bestätigen und den Abstand zum niederländischen Weltmeister weiter vergrößern. Dieser wird weiter mit einem Wechsel im Sommer 2026 in Verbindung gebracht.

Siege, ein gutes Auto sowie die Chance auf weitere Titel könnten einen Abgang aber wohl verhindern.

Wo also steht Red Bull? Bleibt McLaren dominant? Können Mercedes und Ferrari überraschen? Und was ist drin für Nico Hülkenberg?

ran zeigt, wie ihr den Großen Preis von Saudi-Arabien im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.