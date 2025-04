In China gewann Piastri vor Norris, der allerdings von Bremsproblemen gebeutelt war. In Japan war er sichtbar schneller, kam aber nicht vorbei und versuchte es auch nicht mit der Brechstange, um den Teamerfolg nicht zu gefährden.

Doch 2025 ist alles anders. Piastri arbeitet wie ein Uhrwerk und erlaubt sich kaum Fehler. Der einzige echte Patzer war ausgerechnet jener bei seinem Heimrennen zum Saisonauftakt in Melbourne, als er von der feuchten Piste rutschte.

An seiner reinen Pace gab es nie Zweifel, doch in den vergangenen Jahren fehlte Piastri gerade im Rennen die Konstanz. Der Umgang mit den Reifen, das Verhalten auf dem Long Run - hier verlor der Jungspund aufgrund mangelnder Erfahrung oftmals wertvolle Zeit.

Oscar Piastri feierte in Bahrain nicht nur seinen zweiten Saisonsieg , der McLaren-Pilot dominierte das gesamte Wochenende in der Wüste nach Belieben. Souverän im Qualifying, unantastbar im Rennen - der Australier sendete eine klare Botschaft.

Oscar Piastri sendet mit seinem Formel-1-Sieg in Bahrain ein Ausrufezeichen. McLaren sollte dauerhaft auf den Australier setzen - auch weil Teamkollege Lando Norris zu oft patzt. Ein Kommentar.

Das Wichtigste zur Formel 1 in Kürze

Was jetzt in Bahrain passierte, war allerdings ein Ausrufezeichen in Richtung seines Teamkollegen. Zumal Norris zeitgleich ein Wochenende zum Vergessen erlebte, das McLaren ernsthaft zu denken geben sollte.