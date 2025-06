Es lief die 64. von insgesamt 66 Runden, als Max Verstappen im Glutofen von Barcelona endgültig die Nerven verlor. Statt einen kühlen Kopf zu bewahren, den man in solch hitzigen Momenten sprichwörtlich braucht, rastete der Niederländer erst am Funk aus und fuhr dann noch George Russell absichtlich in die Seite.

Dem Weltmeister brennen in der Hitze von Katalonien sämtliche Sicherungen durch. Seine Aktion gegen George Russell erinnert an eine der dunkelsten Stunden in der Karriere von Michael Schumacher.

Auch Red-Bull-Boss Helmut Marko musste im "ORF" zugeben, dass es sich bei Verstappens Rammstoß um eine Frustaktion gehandelt hat. Der Österreicher zeigte jedoch auch Verständnis für seinen Star-Piloten. Dem hatte das Team in der Safety-Car-Phase kurz vor Schluss überraschenderweise harte statt weiche Reifen aufgezogen, was Verstappen hörbar irritierte. Man habe nicht gewusst, "dass dieser Reifen so schlecht in der Aufwärmphase ist", sagte Marko.

Verstappen musste sich dem McLaren-Duo endgültig geschlagen geben

Für Verstappen bedeutete die Entscheidung, dass er sich nach hartem Kampf endgültig den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris geschlagen geben musste. Beim Restart nach der Safety-Car-Phase musste er dann auch noch Charles Leclerc und Russell an sich vorbeiziehen lassen.

Nachdem er durch die Auslaufzone gefahren war und den Mercedes-Piloten damit wieder überholt hatte, orderte das Team an, er möge doch Russell wieder vorbeilassen. Diese Anweisung ließ das Fass bei Verstappen offensichtlich überlaufen. Statt ihn vorbeizulassen, fuhr er absichtlich in ihn hinein. Einsicht zeigte er auch nach dem Rennen nicht. Im Gegenteil! "Ich bringe ihm das nächste Mal ein paar Taschentücher mit", sagte er in einer Medienrunde in Russells Richtung und implizierte damit, dass er ihn für weinerlich hält.

Der Brite hatte sich zuvor heftig über Verstappens Aktion beschwert. "Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Es fühlte sich sehr absichtlich an", sagte Russell und betonte: "Das ist etwas, das ich schon oft in Rennsimulationen und bei iRacing gesehen habe. In einem Formel-1-Rennen habe ich das noch nie gesehen."