Max Verstappen beweist beim Grand Prix von Aserbaidschan seine ganze Klasse und feiert einen Start-Ziel-Sieg. Obwohl Oscar Piastri seinen McLaren früh wegwirft, kommt Lando Norris in der WM-Wertung seinem Teamkollegen näher.

Max Verstappen fährt in seinem wundergeheilten Red Bull erneut allen davon, die McLaren dagegen sind plötzlich äußerst angreifbar: Der Formel-1-Weltmeister hat auch den Grand Prix in Aserbaidschan gewonnen und wirkt auf einmal wieder wie ein Titelkandidat - WM-Spitzenreiter Oscar Piastri dagegen warf seinen McLaren in den Straßen von Baku bereits auf der ersten Runde weg, verbrachte das Rennen schlecht gelaunt am Streckenrand und blieb erstmals in diesem Jahr punktlos.

Auch sein Teamkollege Lando Norris kam nach einem verpatzten Boxenstopp nicht über Rang sieben hinaus.

Neben Verstappen durften Mercedes-Fahrer George Russell und Williams-Pilot Carlos Sainz auf dem Podest feiern, doch der Mann des Tages war eindeutig der Niederländer. Der immer noch große Rückstand auf Piastri im WM-Klassement beträgt 69 Punkte, doch die Form des Titelverteidigers und seines Teams lässt auf interessante kommende Wochen schließen.

Erstmals seit 15 Monaten gewann Verstappen zwei Rennen in Folge, und auch die nächste Strecke in Singapur (5. Oktober) dürfte dem Red Bull liegen.

Für McLaren war es ein verlorenes Wochenende. Der sonst so abgeklärte Piastri beging einen völlig unnötigen Fahrfehler, damit endete für ihn eine Serie von 34 Grands Prix in den Punkten. Länger schafften das in der Formel 1 nur Lewis Hamilton (48) und Verstappen (43). Norris verkürzte den Rückstand bloß minimal, ihm fehlen nun 25 Zähler auf Piastri.

Es sprach am Sonntagabend auch niemand mehr über die Team-WM, die McLaren schon in Baku hätte gewinnen können - dafür genügte aber die Performance bei weitem nicht. Keine Punkte gab es erneut für Nico Hülkenberg im Sauber.