Die Rennleitung hat am Sonntag in Spa vorsichtig auf den Regen reagiert, was grundsätzlich nicht falsch ist. Extreme Entscheidungen helfen aber niemandem weiter - ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Regenrennen sind das Salz in der Suppe in der Formel 1. Sie sind die (gar nicht so) heimlichen Höhepunkte einer Saison.

Sie fordern die Fahrer, weil sie die Spreu vom Weizen trennen. Sie faszinieren die Zuschauer, weil alles passieren kann. Taktisch, fahrerisch, dramaturgisch. Chaos ist in der Regel programmiert. Und damit auch Unterhaltung.

Und im Regen werden Legenden gemacht.

Wer im Nassen brilliert, macht sich unsterblich. Ayrton Senna war ein Genie, wenn es schüttete. Michael Schumacher beeindruckte als Zauberer, wenn andere abflogen und überfordert waren.

Und Max Verstappen ist längst der Thronfolger, wenn die Rennstrecke eine einzige Herausforderung, quasi ein blinder Ritt auf der Kanonenkugel ist.

Keine Frage: Die Zeiten, in denen die Helden von früher ihre Kühnheit zu oft mit dem Leben bezahlten, sind vorbei. Man muss die Lebensgefahr nicht noch zusätzlich heraufbeschwören oder künstlich herbeiführen.