Die Frage, mit welcher Fahrerpaarung Mercedes in die Saison 2026 gehen wird, ist das große Thema der "Silly Season" in der Formel 1 . Und ginge es nach Ralf Schumacher, wäre für Rookie Andrea Kimi Antonelli nächstes Jahr kein Platz mehr im "Silberpfeil": "Ich würde bei Antonelli den Druck wegnehmen, würde ihn zu Flavio geben. Da ist ja auch ein Mercedes-Motor drin. Und ich würde Russell und Verstappen miteinander fahren lassen", sagt der "Sky"-Experte am Rande des Grand Prix von Belgien in Spa (ab 15 uhr im Liverticker).

Aber wie soll man Russell erklären, dass er nach solchen Leistungen rausfliegt? Dem Fahrer, der in den vergangenen drei Jahren sogar dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton im gleichen Auto auf Augenhöhe begegnet ist, mehr Rennen gewonnen, mehr Polepositions geholt hat, und in der Fahrer-WM am Ende in zwei von drei Jahren vor Hamilton lag?

Sollte Verstappen tatsächlich verfügbar sein, und zumindest "eine kleine Chance" bestehen, den viermaligen Weltmeister für Mercedes unter Vertrag zu nehmen, dann sei das "auch für Toto eine unglaublich schwierige Situation", findet Rosberg. Denn: "Wenn du jetzt Max nimmst, wen schickst du nach Hause? Wen tust du in ein anderes Team rein? Normalerweise würdest du ja sagen: Okay, Russell und Verstappen, das wäre eine gigantische Fahrerpaarung. Aber die hassen sich ja! Die kannst du nicht zusammenstecken. Also, sehr schwierige Situation."

Mercedes in der Formel 1: An Antonelli werden erste Zweifel laut

Dabei zweifelt niemand, der sich mit der Formel 1 auskennt, ernsthaft an Antonellis Talent. Alleine seine Monza-Runde 2024, die in den Reifenstapeln der Alboreto-Kurve (Parabolica) endete, war eine Jahrhundert-Talentprobe, was den schieren Speed betrifft. Aber in der komplex gewordenen Formel 1 des Jahrgangs 2025 gewinnst du mit Speed allein eben keinen Blumentopf mehr.

Schumacher nickt: "Als neuer Verstappen in die Formel 1 zu kommen, das tut keinem gut. Das muss man einfach mal so sagen. Und ja, er braucht in der Regel auch sehr lange, um die Performance zu finden. Wenn er ein Weltklassefahrer werden soll eines Tages, ist natürlich die Erwartung von allen: Wann schlägt er Russell? Und da ist er jetzt zu weit weg, das stimmt."

Und dort habe Antonelli alle Qualitäten eines "Weltklassefahrers" an den Tag gelegt: "Auf dem Level wie ein Hamilton und Verstappen, vom Talent her." Doch es seien nicht nur die Fehler, die Antonelli macht, sondern er sei "irgendwie auch vom Speed her noch ein bisschen weiter weg, als ich das Mitte der Saison gedacht hätte. Weil man sieht, er ist doch meistens drei, vier fünf Zehntel hinter Russell."

Selbst Rosberg, der Antonelli einst im Go-Kart in seiner Rosberg-Academy gefördert hat, stellt nüchtern fest, dass Antonelli aktuell "so ein bisschen hinter den Erwartungen hängt. Er macht ein bisschen zu viele Fehler. Immer noch jetzt, auch mitten in der Saison. Das ist irgendwie überraschend. Denn er war ja ein Fahrer in meinem Go-Kart-Team damals."

Was Kimi Antonelli über seine Vertrauenskrise sagt

Spa ist für Antonelli in einer ohnehin missratenen Europasaison ein neuer Tiefpunkt: Letzter im Sprint-Qualifying am Freitag, 17. mit einer halben Minute Rückstand auf 15 Runden im F1-Sprint am Samstagmorgen, 18. im Qualifying am Samstagnachmittag - in einer Session, in der Russell als Sechster locker in die Top 10 fuhr und danach von seinem "schlechtesten Qualifying" des gesamten Jahres sprach.

"Ich muss wieder das Licht am Ende des Tunnels finden", seufzt Antonelli. "Seit Beginn der Europasaison tue ich mir schwer dabei, Vertrauen ins Auto zu finden. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Schritt rückwärts gemacht. Das ist eine schwierige Phase für mich, weil ich nicht das Vertrauen habe, das Auto zu pushen."

Eine Situation, die gerade für einen so jungen Fahrer schnell zur Negativspirale wird: "Gestern habe ich versucht, ein bisschen zu pushen, und dann wollte ich ein bisschen zu viel und habe mich gedreht", erinnert er an seinen Ausritt bei Stavelot am Freitag. "Damit verlierst du dann noch mehr Vertrauen ins Auto. Es ist wirklich eine schwierige Phase."

Immerhin weiß Antonelli genau, was er jetzt am meisten braucht: "Ein bisschen Stabilität." Letztendlich sei es nämlich auch eine Frage des Fahrstils: "Ich fahre ganz anders als George. Ich bin insgesamt aggressiver. Ich neige dazu, ziemlich viel Speed in die Kurve mitzunehmen. Und mit den Limitierungen, die ich habe, verschärfe ich das Problem nur."