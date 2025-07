Formel 1 - Max Verstappen bleibt: Jetzt ist Red Bull gefordert - ein Kommentar

Denn der Weggang hätte Red Bull wahrscheinlich endgültig in den freien Fall in Richtung Mittelmaß geschickt. Ohne den viermaligen Weltmeister wäre RB wohl nur noch die Hälfte wert, das hat diese Saison schonungslos offengelegt.

Max Verstappen wird auch 2026 für den Rennstall in der Formel 1 fahren, das Aushängeschild bleibt. Für das sportlich strauchelnde Team ist das die beste Nachricht seit Monaten.

Das Wichtigste in Kürze

Deshalb dürfen die Verantwortlichen die Nachricht gerne freudig registrieren, sollten aber vor allem die vorherigen Gerüchte um einen möglichen Abgang und die gar nicht mehr so zurückhaltenden Mercedes-Flirtereien als Warnhinweis verbuchen.

McLaren zeigt Red Bull sehr deutlich - quasi in leuchtendem Papaya-Orange- , wie man es besser macht. Und das konstant.

Ob Verstappen seinen bis 2028 laufenden Vertrag erfüllt und seine Karriere dort beendet, wo er sie begonnen hat, ist daher längst nicht sicher, 2026 hin oder her.

Max Verstappen bei Red Bull "generell sehr happy"

Verstappen selbst hatte zwar bei Sky betont, bei Red Bull "generell sehr happy" zu sein und dass es das Ziel sei, "bis zum Ende" seiner Karriere für den Rennstall zu fahren.

Unbeantwortet bleibt aber erst einmal die Frage, was er getan hätte, wenn ihm die Fahrerwertung tatsächlich die Ausstiegsklausel beschert hätte. So gesehen ist sein dritter Platz zu gut für einen Abgang, wird aber definitiv zu wenig sein, um Verstappen in Zukunft halten zu können.