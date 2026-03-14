Das Qualifying zum Großen Preis von China endet historisch. Denn Kimi Antonelli lässt die Konkurrenz um Teamkollege George Russell hinter sich. Für Nico Hülkenberg ist erneut vorzeitig Feierabend.

Kimi Antonelli hat Geschichte geschrieben und Sebastian Vettel als jüngsten Pole-Setter der Formel 1 abgelöst. Der Mercedes-Pilot drehte im Alter von 19 Jahren, sechs Monaten und 17 Tagen im Qualifying zum Großen Preis von China (Sonntag, ab 8 Uhr MEZ im Liveticker) die schnellste Runde und landete vor seinem Teamkollegen George Russell.

Der Engländer Russell, der diese noch sehr junge Saison bislang dominiert hatte, konnte wegen technischer Probleme erst ganz spät eine Runde absolvieren.

Hinter Antonelli, der sich bereits in Miami 2025 eine Sprint-Pole gesichert hatte, und Russell fuhren Lewis Hamilton (England) und Charles Leclerc (Monaco) im Ferrari auf die Plätze drei und vier. Der Italiener folgte damit auf Vettel: Der Heppenheimer war in Monza 2008 21 Jahre, zwei Monate und elf Tage alt.