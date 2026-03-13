Formel 1: Mercedes dominiert auch Sprint-Qualifying nach Belieben - Max Verstappen abgeschlagen

Die Mercedes sind aktuell nicht zu schlagen. Auch im Sprint-Qualifying fuhren George Russell und Kimi Antonelli der Konkurrenz davon.

Die Silberpfeile dominieren auch in China: Mercedes-Pilot George Russell hat sich die Pole Position für den ersten Sprint der noch sehr jungen Formel-1-Saison gesichert. Der Sieger des Auftaktrennens in Melbourne war auch im Qualifying in Shanghai nicht zu schlagen.

Kimi Antonelli (Italien) belegte im zweiten Silberpfeil den zweiten Platz, die beiden fuhren erneut in einer eigenen Liga.

Ihnen am nächsten kam Weltmeister Lando Norris, der im McLaren Dritter wurde. Der Engländer hatte aber bereits einen riesigen Rückstand von 0,621 Sekunden auf Russell.

Hinter Norris folgten Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Ferrari) und Oscar Piastri (Australien) im zweiten McLaren. Im Sprint am Samstag dreht sich dennoch alles um die Mercedes-Piloten, die derzeit unschlagbar scheinen.