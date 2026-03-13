Formel 1 in China - George Russell an der Spitze: Mercedes dominant in China

Zum Auftakt des zweiten Rennwochenendes in China haben die Mercedes wieder ihre Dominanz bewiesen.

Angeführt von George Russell hat Mercedes die einzige Trainingssession der Formel 1 in China dominiert. Der Engländer, der am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt in Australien triumphiert hatte, drehte in Shanghai in 1:32,741 Minuten die schnellste Runde.

Nur sein Teamkollege Kimi Antonelli (0,120 Sekunden zurück) konnte folgen, hinter den Silberpfeilen klaffte eine riesige Lücke.

Weltmeister Lando Norris hatte als Dritter mehr als eine halbe Sekunde auf Russell. Dahinter folgten sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri und Charles Leclerc (Ferrari).