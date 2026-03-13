- Anzeige -
Freies Training

Formel 1 in China - George Russell an der Spitze: Mercedes dominant in China

  • Aktualisiert: 13.03.2026
  • 08:14 Uhr
  • SID

Zum Auftakt des zweiten Rennwochenendes in China haben die Mercedes wieder ihre Dominanz bewiesen.

Angeführt von George Russell hat Mercedes die einzige Trainingssession der Formel 1 in China dominiert. Der Engländer, der am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt in Australien triumphiert hatte, drehte in Shanghai in 1:32,741 Minuten die schnellste Runde.

Nur sein Teamkollege Kimi Antonelli (0,120 Sekunden zurück) konnte folgen, hinter den Silberpfeilen klaffte eine riesige Lücke.

Weltmeister Lando Norris hatte als Dritter mehr als eine halbe Sekunde auf Russell. Dahinter folgten sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri und Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen wieder hintendran - Hülkenberg erneut stark

Auch Max Verstappen hatte im Red Bull keine Chance, der langjährige Dominator und Kritiker der neuen Regeln lag als Achter 1,8 Sekunden hinter der Spitze.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton war erneut langsamer als sein Ferrari-Teamkollege Leclerc, als Sechster betrug sein Rückstand auf die Spitze 1,388 Sekunden. Nico Hülkenberg (Audi) fuhr auf Platz neun (1,898 Sekunden zurück).

In dieser Form ist Mercedes nicht nur an diesem Wochenende in Shanghai der klare Favorit. Am Freitag steht das Qualifying für den ersten Sprint (Samstag, 4.00 Uhr MEZ) der Saison an. Am Sonntag folgt der Große Preis von China.

