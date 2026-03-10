- Anzeige -
- Anzeige -
motorsport

Formel 1: Gibt es bald ein neues Team? - Automobil-Gigant prüft wohl Einstieg

  • Aktualisiert: 12.03.2026
  • 18:21 Uhr
  • ran.de

Nachdem in diesem Jahr bereits ein neuer Rennstall in die Formel 1 eingestiegen war, könnte bald ein weiterer dazukommen.

Der chinesische Automobil-Gigant BYD prüft derzeit einen Einstieg in den professionellen Motorsport. Das berichtet die "Bild". Unter anderem soll dabei auch über eine Teilnahme an der Formel 1 diskutiert werden.

Die BYD Auto Company Limited gehört zu den größten Pkw-Herstellern weltweit und ist die größte Automarke nach Verkäufen in China. Ein Einstieg in die Formel 1 wäre eher ungewöhnlich, da die Rennserien vor allem von europäischen und US-amerikanischen Teams dominiert werden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Formel 1: Neue Regeln! Fans wüten und loben

- Anzeige -
- Anzeige -

Formel 1: BYD überlegt offenbar, eigenes Team zu gründen

Bei einem Einstieg in die Formel 1 würde BYD sowohl mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Team aufzubauen, als auch einen bereits etablierten Rennstall zu übernehmen. Abseits von der "Königsklasse des Motorsports" ist wohl auch eine Teilnahme an der World Endurance Championship (WEC) im Gespräch, zu der auch das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans gehört.

Dennoch bleibt die Hürde für einen Einstieg in der Formel 1 hoch. Experten schätzen die Ausgaben für Entwicklung und Betrieb eines Rennstalls auf bis zu 500 Millionen Dollar (etwa 430 Millionen Euro) pro Saison. Zudem wehren sich die bestehenden Teams traditionell gegen neue Konkurrenz, da diese die Einnahmen aus dem Preisgeldtopf schmälert.

Bisher hat sich noch kein Sprecher der BYD Auto Company Limited öffentlich zu einem möglichen Einstieg geäußert.

Mehr Formel 1
Lando Norris (McLaren)
News

Formel 1 2026: Neue Motoren, neue Regeln, neue Teams

  • 12.03.2026
  • 16:32 Uhr
George Russell (Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Großbritannien, 63), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Italien, 12) bei der Fahrerparade, AUS, Formel 1 Weltmeisterschaft, Austral...
News

F1-Power-Ranking: Nur ein Star scheint unschlagbar

  • 12.03.2026
  • 11:26 Uhr
Momentan nicht an der Spitze: Lando Norris
News

Norris hofft auf Verbesserung in "allen Bereichen"

  • 12.03.2026
  • 10:57 Uhr
Hofft auf ein starkes Jahr: Charles Leclerc
News

Chinesisches Jahr des Feuerpferdes soll Ferrari Glück bringen

  • 12.03.2026
  • 10:17 Uhr
2026 AUSTRALIAN F1 GRAND PRIX, Mercedes driver George Russell during the 2026 Australian Grand Prix at Albert Park Circuit in Melbourne, Sunday, March 8, 2026. ( NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY ME...
News

Formel 1: China Grand Prix live im TV, Stream und im Liveticker - wer überträgt das Rennwochenende in Shanghai?

  • 12.03.2026
  • 08:44 Uhr
Verstappen äußert sich erneut ironisch
News

Verstappen: "Habe den Simulator gegen Nintendo eingetauscht"

  • 12.03.2026
  • 08:43 Uhr
Alonso hat wenig Hoffnung auf Besserung
News

Alonso erwartet ein "schwieriges Wochenende" in Shanghai

  • 12.03.2026
  • 06:48 Uhr
Helmut Marko verfolgt die Formel 1 nun aus der Ferne
News

Formel 1: Marko glaubt an Mercedes-Dominanz

  • 11.03.2026
  • 05:44 Uhr
imago images 1073989445
News

Schumacher warnt: Formel 1 "am Scheideweg"

  • 10.03.2026
  • 18:03 Uhr
Verstappen
News

Verstappen fährt für Mercedes

  • 09.03.2026
  • 18:35 Uhr