Formel 1: Gibt es bald ein neues Team? - Automobil-Gigant prüft wohl Einstieg

Die BYD Auto Company Limited gehört zu den größten Pkw-Herstellern weltweit und ist die größte Automarke nach Verkäufen in China. Ein Einstieg in die Formel 1 wäre eher ungewöhnlich, da die Rennserien vor allem von europäischen und US-amerikanischen Teams dominiert werden.

Der chinesische Automobil-Gigant BYD prüft derzeit einen Einstieg in den professionellen Motorsport. Das berichtet die "Bild". Unter anderem soll dabei auch über eine Teilnahme an der Formel 1 diskutiert werden.

Nachdem in diesem Jahr bereits ein neuer Rennstall in die Formel 1 eingestiegen war, könnte bald ein weiterer dazukommen.

Formel 1: BYD überlegt offenbar, eigenes Team zu gründen

Bei einem Einstieg in die Formel 1 würde BYD sowohl mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Team aufzubauen, als auch einen bereits etablierten Rennstall zu übernehmen. Abseits von der "Königsklasse des Motorsports" ist wohl auch eine Teilnahme an der World Endurance Championship (WEC) im Gespräch, zu der auch das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans gehört.

Dennoch bleibt die Hürde für einen Einstieg in der Formel 1 hoch. Experten schätzen die Ausgaben für Entwicklung und Betrieb eines Rennstalls auf bis zu 500 Millionen Dollar (etwa 430 Millionen Euro) pro Saison. Zudem wehren sich die bestehenden Teams traditionell gegen neue Konkurrenz, da diese die Einnahmen aus dem Preisgeldtopf schmälert.

Bisher hat sich noch kein Sprecher der BYD Auto Company Limited öffentlich zu einem möglichen Einstieg geäußert.