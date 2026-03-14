George Russell bleibt in der noch jungen Formel-1-Saison das Maß aller Dinge. Im Sprintrennen von China münzt der Mercedes-Pilot seine Pole Position in den Sieg um. Auch für Ferrari läuft es erneut.

Viele Duelle, zahlreiche Überholmanöver - und am Ende jubelt erneut Mercedes: George Russell hat den ersten Sprint der jungen Formel-1-Saison in China gewonnen und den Silberpfeilen den nächsten Erfolg beschert. Der Engländer triumphierte in Shanghai vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco) und Lewis Hamilton (England), die Mercedes zumindest in der ersten Phase des Sprints vor Probleme stellten.

"Es war ein spannendes Rennen, es ging viel hin und her. Lewis hat es mir anfangs sehr schwer gemacht", sagte Russell und fügte lächelnd an: "Aber er hat ja auch 20 Jahre mehr Erfahrung als ich."

Letztlich war Russells Sieg ungefährdet. Er hatte bereits beim Saisonauftakt in Australien gewonnen und ist in dieser Form ein ganz heißer Kandidat auf den WM-Titel - wenngleich der Weg bis dahin noch sehr weit ist.

Der Rennkalender umfasst offiziell noch 24 Rennen, wegen des Krieges im Iran werden aber höchstwahrscheinlich die Läufe in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) gestrichen. Eine Bestätigung vonseiten der Formel 1 gab es noch nicht, viele Medien berichteten aber bereits übereinstimmend von den Absagen.

In Shanghai fuhr Mercedes erneut in seiner eigenen Liga, Kimi Antonelli (Italien) kam als Fünfter ins Ziel, verpasste aber wegen einer Zehn-Sekunden-Strafe ein besseres Ergebnis. Weltmeister Lando Norris (England) landete auf Platz vier, sein australischer McLaren-Teamkollege Oscar Piastri wurde Sechster.