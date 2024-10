Formel 1 in den USA: Starke Ticket-Nachfrage wegen Verstappen-Misserfolg?

Das offenbarte Bobby Epstein, Chef der Rennstrecke in Texas. "Es war ein bisschen holprig am Anfang, mittlerweile sieht es aber gut aus bei den Ticketverkäufen. Die Formel 1 ist wieder sehr ausgeglichen", bewertet er die aktuelle Lage.

Der Circuit of the Americas in Austin, Texas gehört zu den beliebtesten Strecken im Kalender der Formel 1. Mit seinen vielen schnellen Kurven und Überholmöglichkeiten verspricht der Austin Grand Prix beinahe jedes Mal Spektakel.

Tickets für den kommenden Grand Prix der USA in der Formel 1 sind heiß begehrt. Das liegt vor allem an der durchwachsenen Leistung von Max Verstappen in den vergangenen Monaten.

Aufgrund des Sprint-Rennens am Samstag erwarten die Veranstalter bis zu 450.000 Besucher am Rennwochenende. Inklusive des Rennens in Austin stehen nur noch sechs Grand Prix in dieser Saison an.