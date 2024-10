Formel 1: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton spricht offen über Depressionen und Rassismus

Lewis Hamilton hat sich in einem Interview sehr offen zu mentalen Problemen geäußert. Schon früh habe er an Depressionen gelitten, zudem gab er Einblicke in seine schwierige Jugend.

In der Formel 1 hat sich Lewis Hamilton mittlerweile den Status einer Legende erarbeitet, gemeinsam mit Michael Schumacher gewann der aktuelle Mercedes-Pilot die meisten WM-Titel (sieben).

Doch der Weg bis in die Königsklasse des Motorsports war alles andere als leicht, sondern vielmehr ein steiniger. Wie der Engländer nun im Gespräch mit der "Times" offenbarte, litt er schon früh an psychischen Problemen und kämpfte mit Depressionen.

"Von einem sehr frühen Alter an, als ich etwa 13 Jahre alt war", so Hamilton. Seine Vermutung: "Es war der Druck im Motorsport und die Schwierigkeiten in der Schule. Das Mobbing. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte."

Auch einige Jahre später, als er sich bereits einen Namen gemacht hatte, habe der mittlerweile 39-Jährige noch immer Probleme gehabt: "Als ich in meinen Zwanzigern war, hatte ich einige wirklich schwierige Phasen. Ich habe mein ganzes Leben lang mit meiner psychischen Gesundheit zu kämpfen gehabt."