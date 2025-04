Formel 1 in Saudi-Arabien: McLaren wie erwartet vorne - Verstappen in Schlagdistanz

Lando Norris schnappt sich die Bestzeit, aber auch Max Verstappen überzeugt in der Trainingsession am Samstag. Ein gute Leistung zeigt auch Nico Hülkenberg.

Hülkenberg mit guter Leistung

Der Emmericher Nico Hülkenberg (+0,926) lieferte in seinem Sauber eine gute Leistung ab. Für den 37-Jährigen reichte es am Ende zu Platz neun - mit Blick auf das Qualifying ein verheißungsvolles Ergebnis. Sein Bolide ist bislang kein Punktegarant. Nur beim chaotischen Auftakt in Australien hatte Hülkenberg Zählbares eingefahren.

Hülkenbergs Garagennachbar Gabriel Bortoleto verpasste hingegen wichtige Trainingszeit. Der Brasilianer konnte wegen eines Treibstofflecks nicht fahren.

Anders als im ersten freien Training am Nachmittag absolvierte das Feld seine Runden unter Flutlicht. Das wirkte sich vor allem auf die Asphalttemperatur des Jeddah Corniche Circuit aus, diese war nun deutlich niedriger. Ähnliche Bedingungen werden auch im Qualifying am Samstag und Rennen am Sonntag (19 Uhr im Liveticker auf ran.de) herrschen, weshalb am Freitagabend die repräsentativsten Zeiten gefahren wurden.