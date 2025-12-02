Ferrari erlebt in Katar ein Wochenende zum Vergessen. Teamchef Vasseur übt später harsche Selbstkritik und enthüllt ein Problem.

Bitteres Wochenende für Ferrari. Beim Großen Preis von Katar in Doha lief für die Scuderia so gar nichts zusammen. Ledglich vier Punkte landeten am Ende auf dem Konto der Roten – nur der Niederlande-GP mit dem doppelten Ausfall war in der laufenden Saison noch schlechter.

Teamchef Frederic Vasseur hat inzwischen erklärt, warum sich das Team in der Wüste so schwer getan hat. Demnach scheiterte Ferrari an den vorgegebenen Reifendrücken.

Weil es auf dem Lusail International Circuit große Bedenken ob des Reifenverschleißes gab, hatte Reifenhersteller Pirelli darauf mit einer Anpassung der vorgegebenen Reifendrücke reagiert. Dazu war es den Piloten nicht gestattet, Stints mit mehr als 25 Runden zu fahren. Anpassungen, mit denen Ferrari offensichtlich nicht umgehen konnte.

"Als Team müssen wir versuchen zu verstehen, was wir an diesem Wochenende falsch gemacht haben. Nach meinem bisherigen Verständnis hängt es mit dem Reifendruck und den Vorgaben zusammen. Wir waren das ganze Wochenende über ein bisschen wie auf einem Ballon unterwegs und hatten Mühe, damit umzugehen“, sagte Vasseur.

Besonders bitter: "Es ist für alle gleich, das bedeutet also, dass wir einen schlechteren Job gemacht haben als die anderen."