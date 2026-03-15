Formel 1: Kimi Antonelli lässt Italien träumen: "Anlass zur Hoffnung"

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli gewann den Großen Preis von China und ließ damit die italienischen Medien träumen.

Die Sternstunde des Kimi Antonelli hat auch die italienische Presse verzückt.

Nach dem Sieg des 19-Jährigen in der Formel 1 beim Großen Preis von China gab es in den Medien viel Lob, der Mercedes-Fahrer gebe Italien "wieder Anlass zur Hoffnung" schrieb Corriere dello Sport. "Kimis Sieg ist auch ein Erfolg für Toto Wolff (Mercedes-Teamchef, Anm. d. Red.)", hieß es in der Gazzetta dello Sport.

Italienische Pressestimmen zum Sieg von Kimi Antonelli in Shanghai:

La Gazzetta dello Sport: "Dank Antonellis Talent ist Italien nach 20 Jahren wieder auf die oberste Stufe des Podiums der Formel 1 zurückgekehrt. Kimis Sieg ist auch ein Erfolg für Toto Wolff. Der Mann, der an ihn glaubte und ihn als Ersatz für niemand Geringeren als Lewis Hamilton auswählte. Ein kurioses Zeichen des Schicksals: Antonelli gewinnt seinen ersten Grand Prix genau an dem Tag, an dem Hamilton erstmals mit Ferrari auf das Podium steigt."

Tuttosport: "Es ist kein Traum! Beim Großen Preis von China weht nach 20 Jahren endlich wieder die italienische Trikolore. Antonelli siegt am Ende eines komplizierten Rennens, das von zahlreichen Ausfällen geprägt war, darunter die von Oscar Piastri, Lando Norris und auch Max Verstappen."