Mercedes-Pilot Kimi Antonelli schreibt beim Großen Preis von China in Shanghai Formel-1-Geschichte.

Alle Augen waren auf Kimi Antonelli gerichtet, auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton saß ihm zeitweise dicht im Nacken - doch der Mercedes-Pilot hat sich selbst vom Druck des Rekordweltmeisters nicht beeindrucken lassen und in China seinen ersten Sieg in der Formel 1 gefeiert. Im Alter von 19 Jahren und 202 Tagen triumphierte der Italiener erstmals, jünger bei seinem ersten Sieg in der Königsklasse war nur Max Verstappen (18 Jahre, 228 Tage) in Spanien 2016.

Antonelli, dem eine ganz große Karriere prognostiziert wird, verdrängte in dieser Statistik Sebastian Vettel, der bei seinem Premierentriumph 21 Jahre und 73 Tage alt war. Er gewann vor seinem englischen Mercedes-Teamkollegen George Russell sowie dem Ferrari-Duo Hamilton und Charles Leclerc (Monaco). Bislang hatte Russell diese noch sehr junge Saison mit Siegen in Australien und im Sprint von Shanghai dominiert.

Die Eindrücke nach den ersten zwei von nur noch 22 Rennen sind eindeutig: Mercedes und Ferrari fahren in ihrer eigenen Liga und sind allen überlegen, die Silberpfeile haben in diesem Duell die Nase vorn. Und Aston Martin bleibt ein Sorgenkind: Der Spanier Fernando Alonso musste sein Auto wegen zu starker Vibrationen abstellen.

Am ganz späten Samstagabend deutscher Zeit hatte die Formel 1 derweil die Meldung veröffentlicht, auf die alle gewartet hatten: Wegen des Krieges im Nahen Osten wurden die Rennen in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) ersatzlos gestrichen. Die Königsklasse hat also nach dem Lauf in Japan (29. März) eine ungewöhnlich lange Pause: Erst am 3. Mai geht es dann in Miami weiter.