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David Schumacher über Formel 1: Kann Audi etwas verändern? ran: Kann Audi die Formel 1 in Deutschland wieder pushen? David Schumacher: Ich bin mir nicht sicher, ob der Einstieg hierzulande viel verändern wird. Natürlich wird es den einen oder anderen interessieren, dass ein weiterer deutscher Hersteller dabei ist. Aber solange es keinen deutschen Grand Prix gibt, wird es schwierig sein, die Begeisterung nachhaltig zu steigern. Die DTM-Saison 2026 ab 24. April live auf ProSieben im Livestream auf Joyn ran: Ist für Sie ein deutscher Grand Prix der wichtigste Faktor oder wäre ein deutscher Siegfahrer noch entscheidender? Schumacher: Ich glaube, ein deutscher Grand Prix wäre fast wichtiger als ein deutscher Siegfahrer. Natürlich wäre die Kombination aus beidem ideal. Aber was den Nachwuchs angeht, sieht es im Moment eher schwierig aus. Deshalb denke ich, dass ein Grand Prix in Deutschland einen größeren Effekt hätte. ran: Ihr Vater hat gesagt, der Motorsport in Deutschland schaffe sich selbst ab. Sehen Sie das auch so? Schumacher: Leider ja. In Deutschland geht es stark in Richtung Elektromobilität. Ich persönlich sehe die Zukunft eher in CO₂-neutralen Kraftstoffen. Wenn der Fokus hierzulande ausschließlich auf E-Mobilität liegt, dann sehe ich es für den klassischen Motorsport in Deutschland eher schwierig. ran: Wie prekär ist die Lage? Schumacher: Wenn ich mir anschaue, was die DTM im vergangenen Jahr in Deutschland auf die Beine gestellt hat, war das sehr gutes Marketing für den Motorsport. Die Zuschauerzahlen waren so hoch wie lange nicht mehr. Deshalb ist es ein Stück weit zwiespältig. Wenn Deutschland sagt, wir unterstützen Motorsport nicht mehr und setzen ausschließlich auf E-Mobilität, dann wird es schwierig. Wenn man dem Motorsport aber weiterhin Raum gibt, kann er sich durchaus wieder erholen. ran: Was müsste sich konkret ändern? Schumacher: Für mich müsste die ganze E-Technologie aus den Formel-1-Autos wieder verschwinden. Stattdessen sollte man wieder auf einen reinen Verbrennungsmotor setzen. Dieses ganze Energiesparen sollte aufhören, damit wieder pures Racing im Mittelpunkt steht. Das hat vor 20 Jahren hervorragend funktioniert. Warum sollte es heute nicht mehr funktionieren? Wir haben inzwischen die Möglichkeit, auf synthetische Kraftstoffe zu setzen und auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Damit könnte man CO₂-neutral fahren. Ich verstehe nicht, warum man diesen Weg nicht früher konsequent gegangen ist.

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David Schumacher: "Motorsport wird schnell als Umweltverschmutzung abgestempelt" ran: Ist dieser starke Drang zur E-Mobilität aus Ihrer Sicht übertrieben? Wird da zu sehr versucht, Nachhaltigkeit zu erzwingen? Schumacher: Ich denke schon. Wenn man sich die Statistiken zu Elektroautos anschaut, sehe ich da nicht die große Zukunft, zumindest nicht in Deutschland. Wir haben hier nicht die Infrastruktur, um komplett auf E-Mobilität umzusteigen. Und wenn man die Produktion betrachtet: Ein Elektroauto verursacht in der Herstellung in etwa so viel CO₂ wie ein Diesel, der 120.000 Kilometer gefahren ist. ran: Hat das auch Auswirkungen auf den Motorsport-Nachwuchs? Schumacher: Ja, durchaus. Motorsport wird schnell als Umweltverschmutzung abgestempelt, das kann man aus Sicht mancher auch nachvollziehen. Aber dadurch wird es schwieriger. Wenn sich da nichts ändert, wird es mit dem Nachwuchsproblem noch komplizierter, weil weniger Sponsoren einsteigen und das Geld knapper wird. Wie soll das finanziert werden? Der Weg Richtung Formel 1 kostet über zehn Millionen Euro – wo soll das Geld herkommen?

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Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026 1 / 22 © IMAGO McLaren: Lando Norris

In der Formel 1 seit: 2019

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026 © IMAGO McLaren: Oscar Piastri

In der Formel 1 seit: 2022

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028 © IMAGO Mercedes: George Russell

In der Formel 1 seit: 2019

Vertragslaufzeit: Bis 2026 © IMAGO Mercedes: Kimi Antonelli

In der Formel 1 seit: 2025

Vertragslaufzeit: Bis 2026 © IMAGO Red Bull: Max Verstappen

In der Formel 1 seit: 2016

Vertragslaufzeit: Bis 2028 © IMAGO Red Bull: Isack Hadjar

In der Formel 1 seit: 2025

Vertragslaufzeit: Bis 2026 © IMAGO Ferrari: Lewis Hamilton

In der Formel 1 seit: 2007

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026 © IMAGO Ferrari: Charles Leclerc

In der Formel 1 seit: 2018

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026 © IMAGO Williams: Alexander Albon

In der Formel 1 seit: 2019

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026 © IMAGO Williams: Carlos Sainz

In der Formel 1 seit: 2015

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026 © IMAGO Racing Bulls: Liam Lawson

In der Formel 1 seit: 2024

Vertragslaufzeit: Bis 2026 © IMAGO Racing Bulls: Arvid Lindblad

In der Formel 1 seit: 2026

Vertragslaufzeit: Bis 2026 © IMAGO Aston Martin: Fernando Alonso

In der Formel 1 seit: 2001

Vertragslaufzeit: Bis 2026 © IMAGO Aston Martin: Lance Stroll

In der Formel 1 seit: 2017

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In der Formel 1 seit: 2025

Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026 © IMAGO Haas: Esteban Ocon

In der Formel 1 seit: 2016

Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026 © IMAGO Audi: Nico Hülkenberg

In der Formel 1 seit: 2008

Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026 © IMAGO Audi: Gabriel Bortoleto

In der Formel 1 seit: 2025

Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026 © IMAGO Alpine: Pierre Gasly

In der Formel 1 seit: 2017

Vertragslaufzeit: Bis 2028 © IMAGO Alpine: Franco Colapinto

In der Formel 1 seit: 2025

Vertragslaufzeit: Bis 2026 © IMAGO Cadillac: Sergio Perez

In der Formel 1 seit: 2011

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027 © IMAGO Cadillac: Valtteri Bottas

In der Formel 1 seit: 2010

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

ran: Das sieht man ja gerade am Beispiel Tim Tramnitz… Schumacher: Er hat immerhin den Vorteil, dass er jetzt mit BMW eine gute Basis hat. Ich bin selbst seit einigen Jahren in der GT-Welt unterwegs, dort ist Motorsport noch etwas direkter. Da geht es noch mehr ums Rennfahren und weniger um die ganz großen politischen oder strategischen Debatten wie in der Formel 1. ran: Glauben Sie, dass sich in naher Zukunft etwas ändert und dass wieder ein deutscher Fahrer realistisch Richtung Formel 1 durchstarten kann? Schumacher: Grundsätzlich sind die Hürden extrem hoch. So wie es aktuell läuft, ist es sehr schwierig. Zum Glück gibt es den ADAC, der viel investiert und unterstützt. Sollte diese Unterstützung irgendwann wegfallen – was ich nicht hoffe –, dann könnte es richtig problematisch werden. ran: Sie haben den Formelsport vor einiger Zeit verlassen. Haben Sie das je bereut? Schumacher: "Bereut" ist vielleicht das falsche Wort. Natürlich hätte ich es gerne weiter versucht, Richtung Formel 1 zu kommen. Aber nach der Formel-3-Saison war klar, dass wir nicht noch einmal zweieinhalb Millionen Euro investieren wollten, wenn die Perspektive ungewiss ist. Deshalb haben wir uns bewusst anders orientiert, Richtung GT-Sport, perspektivisch vielleicht auch LMDH oder WEC. Der Endurance-Sport macht mir extrem viel Spaß. Nach den letzten Jahren im GT-Bereich vermisse ich den Weg Richtung Formel 1 nicht mehr. Für mich ist das Thema abgeschlossen.

David Schumacher: Formel 3 und Formel 2 sind stark politisch geprägt ran: Hat der geplatzte Formel-1-Traum geschmerzt? Schumacher: In den ersten ein, zwei Jahren schon, keine Frage. Mittlerweile bin ich aber froh, aus diesem politischen Umfeld heraus zu sein. ran: War es mit der Politik in den Nachwuchsserien so schlimm? Schumacher: Ja. Formel 3 und Formel 2 sind stark politisch geprägt. In diesen Nachwuchsserien spielt das eine große Rolle. Deshalb bin ich froh, dass ich da nicht mehr drin bin. ran: Wie sieht Ihr aktuelles Programm aus? Schumacher: Ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht genau. Ich hoffe, dass sich das bald klärt, weil die Saison im Grunde schon begonnen hat. Fest steht, dass ich wieder mit Ford im GT3-Sport unterwegs sein werde. Was genau, ist noch offen. Aber ich werde auf jeden Fall mit Ford und HRT an den Start gehen. ran: Und die DTM? Schumacher: Die werde ich vermutlich als Zuschauer verfolgen. ran: Hätten Sie noch einmal Lust darauf? Schumacher: Auf jeden Fall. Die DTM würde ich sehr gerne noch einmal fahren. Dafür muss sich in Zukunft eine passende Möglichkeit ergeben, aber das ist definitiv ein Ziel. ran: Und ganz generell: Welchen Traum haben Sie noch in Ihrer Karriere?

Formel 1: So sieht der Rennkalender 2026 aus 1 / 24 © imago sportfotodienst Albert Park Circuit, Australien

06.-08.03.2026

Im Rennkalender seit 1996 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021) © imago Shanghai International Circuit, China

13.-15.03.2026

Zurück im Rennkalender seit 2024 © imago sportfotodienst Suzuka International Racing Course, Japan

27.-29.04.2026

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10.-12.04.2026

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17.-19.04.2026

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01.-03.05.2026

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22.-24.05.2026

Im Rennkalender seit 1978 (mit fünf Ausnahmen in 1975, 1987, 2009, 2020 und 2021) © IMAGO/HochZwei Circuit de Monaco, Monaco

05.-07.06.2026

Im Rennkalender seit 1955 © IMAGO/HochZwei Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien

12.-14.06.2026

Im Rennkalender seit 1991 © IMAGO/HochZwei Red Bull Ring, Österreich

26.-28.06.2026

Im Rennkalender seit 2014 © IMAGO/NurPhoto Silverstone Circuit, England

03.-05.07.2026

Im Rennkalender seit 1987 © imago Spa-Francorchamps, Belgien

17.-19.07.2026

Im Rennkalender seit 1983 © IMAGO/Branislav Racko Hungaroring Circuit, Ungarn

24.-26.07.2026

Im Rennkalender seit 1986 © IMAGO/ANP Circuit Park Zandvoort, Niederlande

21.-23.08.2026

Im Rennkalender seit 2021 © IMAGO/Pond5 Images Autodromo Nazionale Monza, Italien

04.-06.09.2026

Im Rennkalender seit 1950 (Ausnahme in 1980) © IMAGO/ZUMA Press Wire Madring, Spanien

11.-13.09.2026

Neu im Rennkalender © IMAGO/PsnewZ Baku City Circuit, Aserbaidschan

25.-27.09.2026

Im Rennkalender seit 2016 © IMAGO/ZUMA Press Wire Marina Bay Street Circuit, Singapur

09.-11.10.2026

Im Rennkalender seit 2008 © IMAGO/ZUMA Press Wire Circuit of the Americas, USA

23.-25.10.2026

Im Rennkalender seit 2012 © IMAGO/PsnewZ Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko

30.10.-01.11.2026

Im Rennkalender seit 2015 © IMAGO/MAXPPP Autódromo José Carlos Pace, Brasilien

06.-08.11.2026

Im Rennkalender seit 1990 (Corona-Pause in 2020) © IMAGO/HochZwei Las Vegas Strip Circuit, USA

19.-21.11.2026

Im Rennkalender seit 2023 © IMAGO/PsnewZ Lusail International Circuit, Qatar

27.-29.11.2026

Im Rennkalender seit 2021 © HOCH ZWEI/Pool/Formula 1 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi

04.-06.12.2026

Im Rennkalender seit 2014

Schumacher: Ich würde sehr gerne im Prototypenbereich die WEC fahren – und zusätzlich in der IMSA starten. WEC und IMSA, darauf arbeite ich hin. Am liebsten nächstes Jahr. ran: Was reizt Sie besonders daran? Schumacher: Die Prototypen. Das ist eine extrem spannende Serie. Dahinter steckt viel Entwicklung und genau das reizt mich. Und ich möchte endlich wieder richtig Aerodynamik spüren.

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