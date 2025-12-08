- Anzeige -
Formel 1

Formel 1 - Lando Norris wird in Abu Dhabi Weltmeister, aber F1 braucht ein anderes Finale - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 12:02 Uhr
  • Andreas Reiners

Das Finale der Formel 1 hat im Vorfeld viel versprochen. Das Problem: Dass davon kaum etwas gehalten wurde, war abzusehen, denn die Königsklasse braucht ein anderes Finale. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Ein irrer Dreikampf. Ein Finale furioso. Der Titel-Kracher schlechthin. Ein echter Krimi, ein Wahnsinn, ein Drama.

Was hat das Finale der Formel-1-Saison im Vorfeld nicht alles versprochen.

Die Superlative fanden kein Ende.

Das Drehbuch hatte es aber auch gut gemeint, denn Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri lagen vor dem letzten Rennen eng zusammen. Norris hatte zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen und lag 16 Zähler vor Piastri.

Ein heißer Titel-Tanz war da eigentlich programmiert. Es war alles bereitet für einen epischen letzten Lauf.

Formel 1 in Abu Dhabi: Ein Finale wird zum Rohrkrepierer

Doch der wurde zum Rohrkrepierer.

Die Spannung? Gleich null! Überraschungen? Fehlanzeige! Denn passiert ist auf der Strecke so gut wie nichts, was den Puls in die Höhe hätte treiben, geschweige denn für plötzliche Wendungen im Titelkampf hätte sorgen können.

Das Wichtigste in Kürze

  • Offiziell: Mick Schumacher verkündet Zukunft im Motorsport

  • Formel 1: Lando Norris ist Weltmeister - die Pressestimmen

Nun ist so ein Finale kein Wunschkonzert, und wenn die Konkurrenz hinter den beiden McLaren und dem Red Bull nicht gut genug ist, um einzugreifen, dann ist das so.

Formel 1 2026: Alle Fahrerpaarungen der Teams - Tsunoda raus, 18-Jähriger neu dabei

1 / 23
<strong>Formel 1 2026: Alle Fahrerpaarungen der Teams</strong><br>Yuki Tsunoda ist das aktuellste Opfer der <a data-li-document-ref="83041" href="https://www.ran.de/sports/motorsport/formel1">Formel 1</a>. Der Japaner darf sich ein <a href="https://www.ran.de/sports/motorsport/formel1/news/formel1-red-bull-gibt-fahrerpaarung-fuer2026-bekannt-isack-hadjar-wird-neuer-teamkollege-von-max-verstappen-600107">neues Team suchen</a>. Was für den 25-Jährigen schwer wird. Denn alle Cockpits sind mittlerweile vergeben. Ein Schicksal, das RB-Fahrer in der Vergangenheit häufiger erlebten. Wir zeigen Euch die Fahrer der Saison 2026.<br><em>Deren Vertragsdaten und Jahresgehälter entnehmen wir der Quelle "Spotrac" &amp; "SalaryLeaks".</em>
© IMAGO/Eibner

Formel 1 2026: Alle Fahrerpaarungen der Teams
Yuki Tsunoda ist das aktuellste Opfer der Formel 1. Der Japaner darf sich ein neues Team suchen. Was für den 25-Jährigen schwer wird. Denn alle Cockpits sind mittlerweile vergeben. Ein Schicksal, das RB-Fahrer in der Vergangenheit häufiger erlebten. Wir zeigen Euch die Fahrer der Saison 2026.
Deren Vertragsdaten und Jahresgehälter entnehmen wir der Quelle "Spotrac" & "SalaryLeaks".

<strong><a data-li-document-ref="509418" href="https://www.ran.de/sports/stars/lando-norris">Lando Norris</a> - McLaren Mastercard Formula 1 Team</strong><br>Vertrag bis: unbekannt ("mehrere Jahre")<br>Gehalt: 20 Millionen<br>Alter: 26
© IMAGO/NurPhoto

Lando Norris - McLaren Mastercard Formula 1 Team
Vertrag bis: unbekannt ("mehrere Jahre")
Gehalt: 20 Millionen
Alter: 26

<strong><a data-li-document-ref="509553" href="https://www.ran.de/sports/stars/oscar-piastri">Oscar Piastri</a> - McLaren Mastercard Formula 1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2028<br>Gehalt: 6 Millionen<br>Alter: 24
© IMAGO/Eibner

Oscar Piastri - McLaren Mastercard Formula 1 Team
Vertrag bis: 2028
Gehalt: 6 Millionen
Alter: 24

<strong><a data-li-document-ref="509399" href="https://www.ran.de/sports/motorsport/max-verstappen">Max Verstappen</a>&nbsp;- Oracle Red Bull Racing</strong><br>Vertrag bis: 2028<br>Gehalt: 55 Millionen<br>Alter: 28
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Max Verstappen - Oracle Red Bull Racing
Vertrag bis: 2028
Gehalt: 55 Millionen
Alter: 28

<strong>Isack Hadjar - Oracle Red Bull Racing</strong><br>Vertrag bis: 2027<br>Gehalt: 12 Millionen<br>Alter: 21
© IMAGO/Eibner

Isack Hadjar - Oracle Red Bull Racing
Vertrag bis: 2027
Gehalt: 12 Millionen
Alter: 21

<strong>George Russell - Mercedes-AMG Petronas F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2027<br>Gehalt: 40 Millionen<br>Alter: 27
© IMAGO/HochZwei

George Russell - Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Vertrag bis: 2027
Gehalt: 40 Millionen
Alter: 27

<strong>Andrea Kimi Antonelli - Mercedes-AMG Petronas F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2026<br>Gehalt: 4 Millionen<br>Alter: 19
© IMAGO/NurPhoto

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Vertrag bis: 2026
Gehalt: 4 Millionen
Alter: 19

<strong><a data-li-document-ref="509481" href="https://www.ran.de/sports/motorsport/charles-leclerc">Charles Leclerc</a> - Scuderia Ferrari HP</strong><br>Vertrag bis: 2029&nbsp;<br>Gehalt: 34 Millionen<br>Alter: 28
© IMAGO/NurPhoto

Charles Leclerc - Scuderia Ferrari HP
Vertrag bis: 2029 
Gehalt: 34 Millionen
Alter: 28

<strong><a data-li-document-ref="509469" href="https://www.ran.de/sports/motorsport/lewis-hamilton">Lewis Hamilton</a> - Scuderia Ferrari HP</strong><br>Vertrag bis: 2026&nbsp;<br>Gehalt: 50 Millionen<br>Alter: 40
© IMAGO/NurPhoto

Lewis Hamilton - Scuderia Ferrari HP
Vertrag bis: 2026 
Gehalt: 50 Millionen
Alter: 40

<strong><a data-li-document-ref="509560" href="https://www.ran.de/sports/motorsport/fernando-alonso">Fernando Alonso</a> - Aston Martin Aramco Honda</strong><br>Vertrag bis: 2026<br>Gehalt: 20 Millionen<br>Alter: 44
© IMAGO/Eibner

Fernando Alonso - Aston Martin Aramco Honda
Vertrag bis: 2026
Gehalt: 20 Millionen
Alter: 44

<strong>Lance Stroll - Aston Martin Aramco Honda</strong><br>Vertrag bis: 2026<br>Gehalt: 3 Millionen<br>Alter: 27
© IMAGO/NurPhoto

Lance Stroll - Aston Martin Aramco Honda
Vertrag bis: 2026
Gehalt: 3 Millionen
Alter: 27

<strong>Alexander Albon - Atlassian Williams F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2027<br>Gehalt: 5 Millionen<br>Alter: 29
© IMAGO/Eibner

Alexander Albon - Atlassian Williams F1 Team
Vertrag bis: 2027
Gehalt: 5 Millionen
Alter: 29

<strong><a data-li-document-ref="510076" href="https://www.ran.de/sports/stars/carlos-sainz">Carlos Sainz</a> - Atlassian Williams F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2026<br>Gehalt: 10 Millionen<br>Alter: 31
© IMAGO/NurPhoto

Carlos Sainz - Atlassian Williams F1 Team
Vertrag bis: 2026
Gehalt: 10 Millionen
Alter: 31

<strong>Esteban Ocon - MoneyGram Haas F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2027<br>Gehalt: 7 Millionen<br>Alter: 29
© IMAGO/Eibner

Esteban Ocon - MoneyGram Haas F1 Team
Vertrag bis: 2027
Gehalt: 7 Millionen
Alter: 29

<strong>Oliver Bearman - MoneyGram Haas F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2027<br>Gehalt: 1 Millionen<br>Alter: 20
© IMAGO/NurPhoto

Oliver Bearman - MoneyGram Haas F1 Team
Vertrag bis: 2027
Gehalt: 1 Millionen
Alter: 20

<strong>Pierre Gasly - BWT Alpine F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2028<br>Gehalt: 10 Millionen<br>Alter: 29
© IMAGO/NurPhoto

Pierre Gasly - BWT Alpine F1 Team
Vertrag bis: 2028
Gehalt: 10 Millionen
Alter: 29

<strong>Franco Colapinto - BWT Alpine F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2026<br>Gehalt: 2 Millionen<br>Alter: 22
© IMAGO/NurPhoto

Franco Colapinto - BWT Alpine F1 Team
Vertrag bis: 2026
Gehalt: 2 Millionen
Alter: 22

<strong>Liam Lawson - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2026<br>Gehalt: 3 Millionen<br>Alter: 23
© IMAGO/Eibner

Liam Lawson - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
Vertrag bis: 2026
Gehalt: 3 Millionen
Alter: 23

<strong>Arvid Lindblad - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2026<br>Gehalt: 1 Million<br>Alter: 18
© IMAGO/NurPhoto

Arvid Lindblad - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
Vertrag bis: 2026
Gehalt: 1 Million
Alter: 18

<strong><a data-li-document-ref="509424" href="https://www.ran.de/sports/motorsport/nico-huelkenberg">Nico Hülkenberg</a> - Revolut Audi F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2026<br>Gehalt: 5 Millionen<br>Alter: 38
© IMAGO/Eibner

Nico Hülkenberg - Revolut Audi F1 Team
Vertrag bis: 2026
Gehalt: 5 Millionen
Alter: 38

<strong>Gabriel Bortoleto - Revolut Audi F1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2026<br>Gehalt: 2 Millionen<br>Alter: 21
© IMAGO/Eibner

Gabriel Bortoleto - Revolut Audi F1 Team
Vertrag bis: 2026
Gehalt: 2 Millionen
Alter: 21

<strong>Sergio Perez - Cadillac Formula 1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2027<br>Gehalt: 10 Millionen<br>Alter: 35
© IMAGO/NurPhoto

Sergio Perez - Cadillac Formula 1 Team
Vertrag bis: 2027
Gehalt: 10 Millionen
Alter: 35

<strong>Valtteri Bottas - Cadillac Formula 1 Team</strong><br>Vertrag bis: 2027<br>Gehalt: 8 Millionen<br>Alter: 36
© IMAGO/HochZwei

Valtteri Bottas - Cadillac Formula 1 Team
Vertrag bis: 2027
Gehalt: 8 Millionen
Alter: 36

Doch was ärgerlich ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, wie es gekommen ist, ist auf einer Strecke wie in Abu Dhabi noch einmal deutlich größer als sie es anderswo gewesen wäre. Seit 2015 hat dort immer derjenige gewonnen, der auf der Pole Position stand.

Natürlich gab es Ausnahmen, wie 2010, als Sebastian Vettel in einem Vierkampf als Champion hervorging, oder 2021, als Verstappen seinem Rivalen Lewis Hamilton den achten WM-Titel versaute. Ohne den Crash von Nicholas Latifi wäre aber auch dieses Finale eines von der Stange gewesen.

Lando Norris holt WM: Formel 1 lässt Chance leichtfertig liegen

Die Königsklasse beraubt sich durch diesen unspektakulären Wüstenkurs ganz grundsätzlich der Chance, durch den Finalort noch einmal für zusätzliche Würze zu sorgen. Mindestens für Elemente, die eine größere Rolle spielen können als asphaltierte Auslaufzonen.

Diese Chance lässt die Formel 1 sogar leichtfertig liegen. Denn ein Finale, das nicht vor sich hinplätschert und nach drei Kurven entschieden ist, hätte der Serie sicher weitere Fans und größere Schlagzeilen bescheren können.

Formel 1: Heiße Spritztour! Lewis Hamilton flitzt mit Beyonce

Formel 1: Macher sind gefordert

Die aktuellen Anhänger werden jetzt nicht in Scharen weglaufen. Da Abu Dhabi aber bis 2030 Gastgeber des Finales ist, wäre es die Aufgabe der Macher, nicht nur nach Expansionsmöglichkeiten zu suchen, sondern auch am aktuellen Kalender zu feilen.

Hier zeigt sich aber die verfahrene Krux der modernen Formel 1. Abu Dhabi ist ein würdiger Finalort, aber eben nur, was den Glanz- und Glamourfaktor angeht, das Drumherum, das schön anzuschauen ist.

Ein Showdown im Sonnenuntergang lässt sich gut verkaufen. Für die Königsklasse von heute ist das nun mal der springende Punkt. Dass die Kasse stimmt, hat Priorität. Blöd nur, wenn es dann gar kein sportlicher Showdown ist.

Dass ein actionreicheres Finale deutlich wertvoller gewesen wäre, betrifft in erster Linie die Fans. Und um die geht es schon länger nur noch am Rande.

