- Anzeige -
- Anzeige -
Formel 1 2025

Formel 1 2025 heute live: Alle Infos zu Teams, Fahrern, Rennkalender, TV, Stream und Ticker - entscheidet sich die WM in Katar?

  • Aktualisiert: 30.11.2025
  • 11:04 Uhr
  • ran.de

Die Formel-1-Saison 2025 läuft. ran liefert alle Infos zu den Fahrerpaarungen, Terminen und der TV-Übertragung.

Die Formel-1-Saison 2025 ist in vollem Gange. Fast zwei Drittel der Rennen sind bereits absolviert, an der Spitze der Fahrerwertung liefern sich die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris ein enges Rennen um den Titel.

Weltmeister Max Verstappen folgt derweil auf Rang drei - und hat durchaus noch Chancen, in den Titelkampf mit einzugreifen.

Mit dem Großen Preis von Singapur steht nun der nächste Grand Prix auf dem Programm. Wer landet beim Nachtrennen auf dem Podest?

ran versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zur Formel-1-Saison 2025.

- Anzeige -
- Anzeige -

Formel 1 2025 heute live: Alle Fahrerpaarungen im Überblick

In der Formel-1-Saison 2025 gehen zehn Teams an den Start. Dabei handelt es sich um die gleichen Rennställe wie schon in 2024.

  • Red Bull: Max Verstappen (Niederlande), Yuki Tsunoda (Japan)
  • McLaren: Lando Norris (England), Oscar Piastri (Australien)
  • Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Großbritannien)
  • Mercedes: George Russell (Großbritannien), Andrea Kimi Antonelli (Italien)
  • Aston Martin: Fernando Alonso (Spanien), Lance Stroll (Kanada)
  • Alpine: Pierre Gasly (Frankreich), Franco Colapinto (Argentinien)
  • Williams: Alex Albon (Thailand), Carlos Sainz (Spanien)
  • Racing Bulls: Liam Lawson (Neuseeland), Isack Hadjar (Frankreich)
  • Sauber: Nico Hülkenberg (Deutschland), Gabriel Bortoleto (Brasilien)
  • Haas: Oliver Bearman (Großbritannien), Esteban Ocon (Frankreich)
- Anzeige -
- Anzeige -

Formel 1 2025 heute live: Alle Termine im Überblick

Der Formel-1-Kalender umfasst wie im Vorjahr 24 Rennwochenenden. Dabei handelt es sich um die gleichen Strecken wie im Vorjahr.

  • Australien (Melbourne): 14.-16. März - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • China (Shanghai): 21.-23. März - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Japan (Suzuka): 4.-6. April - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Bahrain (Sakhir): 11.-13. April - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Saudi Arabien (Jeddah): 18.-20. April - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • USA (Miami): 2.-4. Mai - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Italien (Imola): 16.-18. Mai - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Monaco (Monaco): 23.-25. Mai - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Spanien (Barcelona): 30. Mai - 1. Juni - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Kanada (Montreal): 13.-15. Juni - Sieger: George Russell (Mercedes)
  • Österreich (Spielberg): 27.-29. Juni - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Großbritannien (Silverstone): 4.-6. Juli - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Belgien (Spa): 25.-27. Juli - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Ungarn (Budapest): 1.-3. August - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Niederlande (Zandvoort): 29.-31. August - Sieger: Oscar Piastri (McLaren)
  • Italien (Monza): 5.-7. September - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Aserbaidschan (Baku): 19.-21. September - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Singapur (Singapur): 3.-5. Oktober - Sieger: George Russell (Mercedes)
  • USA (Austin): 17.-19. Oktober - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Mexiko (Mexiko-Stadt): 24.-26. Oktober - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • Brasilien (Sao Paulo): 7.-9. November - Sieger: Lando Norris (McLaren)
  • USA (Las Vegas): Sieger: Max Verstappen (Red Bull)
  • Katar (Lusail): 28.-30. November
  • Abu Dhabi (Yas Marina): 5.-7. Dezember

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Formel 1 heute live: Wie viele Sprint-Rennen werden ausgetragen?

Wie im Vorjahr enthält der Formel-1-Kalender 2025 sechs Sprint-Rennen. Diese werden in Shanghai (China/22. März), Miami (USA/3. Mai), Spa (Belgien, 26. Juli), Austin (USA/18. Oktober), Sao Paulo (Brasilien/8. November) und Lusail (Katar/29. November) ausgetragen.

Formel 1 2025 heute live: Wer überträgt im Free-TV?

"RTL" überträgt in der Saison sieben Rennen live im Free-TV. Zudem sind elf Qualifyings und ein Sprint-Rennen live zu sehen.

Dabei handelt es sich um die Grands Prix von China (23. März), Italien/Imola (18. Mai), Spanien (1. Juni), Kanada (15. Juni), Belgien (27. Juli und das Sprint-Rennen am 26. Juli), der Niederlande (31. August) und der USA/Las Vegas (22. November).

Zudem werden die Qualifyings von Suzuka (5. April), Monaco (24. Mai), Budapest (2. August) und Singapur (4. Oktober) zu sehen sein.

- Anzeige -

Formel 1 heute live: Wer überträgt im Pay-TV?

Wie bereits in den Vorjahren hat Pay-TV-Sender "Sky" die Rechte an allen 24 Rennwochenenden. "Sky" wird von den Trainings-Sessions über die Qualifyings und Sprints bis zu den Rennen alles live und in voller Länge zeigen.

- Anzeige -

Formel 1 heute live: Wer überträgt im Livestream?

Die Rennen, Sprint-Rennen, Qualifyings und Trainings-Sessions werden allesamt kostenpflichtig auf "Sky Go" und "WOW.TV" gezeigt. Zudem werden die Übertragungen von "RTL" auch auf dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst "RTL+" übertragen.

- Anzeige -

Formel 1 heute live: Gibt es einen Liveticker?

Alle Sessions der Formel-1-Saison 2025 werden im Liveticker zu verfolgen sein. Diese findet ihr bei ran.de.

Auch interessant: Formel 1: Lando Norris schon in Katar Weltmeister? Die Konstellationen vor dem WM-Showdown

Mehr News und Videos zur Formel 1
Piastri
News

Formel 1: Piastri entreißt Norris die Pole, Verstappen lauert

  • 30.11.2025
  • 09:33 Uhr
Mick Schumacher fährt 2026 in der IndyCar-Serie
News

Danner rät Mick Schumacher: "Formel 1 endgültig abhaken"

  • 30.11.2025
  • 09:02 Uhr
Im Mittelpunkt: Lando Norris
News

SID-Aufwärmrunde: Sechs Kernpunkte für das Rennen in Katar

  • 30.11.2025
  • 06:26 Uhr
Es wird einfach nicht besser: Lewis Hamilton schied erneut in Q1 aus
News

Hamilton nach erneutem Q1-Aus den Tränen nahe: Habe keine Botschaft

  • 29.11.2025
  • 22:21 Uhr
FORMULE 1 : Grand prix de Las vegas - Course - 23 11 2025 4 Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team (GBR) MCL39 Mercedes during the 2025 Formula One Las Vegas Grand Prix, 22th round of the 2025 Formula ...
News

So wird Norris schon in Katar F1-Weltmeister

  • 29.11.2025
  • 20:11 Uhr
Adrian_Sutil_Nico_Rosberg
News

Deutscher Ex-Formel-1-Pilot wohl verhaftet

  • 29.11.2025
  • 17:12 Uhr
Piastri gewinnt souverän in Lusail
News

Rückstand verkürzt: Piastri siegt im Sprint in Katar

  • 29.11.2025
  • 16:17 Uhr
Oscar Piastri bestimmt bislang das Tempo in Katar
News

"Nur der erste Schritt": Norris und Piastri wollen mehr

  • 29.11.2025
  • 06:22 Uhr
Stark im Sprint-Qualifying: Oscar Piastri
News

Piastri holt Sprint-Pole - Norris und Verstappen geschlagen

  • 28.11.2025
  • 19:33 Uhr
Max Verstappen droht offen mit einem Rückzug aus der Formel 1
News

Verlässt Max Verstappen trotz gültigem Vertrag die Formel 1?

  • 28.11.2025
  • 17:42 Uhr