Formel 1 - Lewis Hamilton im Qualifying behindert? Toto Wolff fordert "Strafen, Strafen, Strafen!"

Testfahrer im Simulator

Als Testfahrer sitzt er zudem regelmäßig im Simulator, und diese Arbeit ist in der heutigen Zeit für einen Rennstall immens wichtig geworden. So half er zum Beispiel in Barcelona, dass die Updates am W14 funktionierten. Schumacher setzte sich in den Simulator, um das Setup zu verbessern. © IMAGO/ANP