Der frühere Formel-1-Fahrer Marc Surer ist von der schwachen Leistung von Lewis Hamilton bei Ferrari überrascht, hat aber eine mögliche Erklärung.

Von Oliver Jensen,

Lewis Hamilton durchlebt bei Ferrari ein schwieriges Jahr. Er gewann zwar das Sprintrennen in China, war ansonsten allerdings sehr fehlerhaft. Der Rückstand auf den Teamkollegen Charles Leclerc beträgt 44 Punkte.

Anfang August bezeichnete sich der siebenmalige Weltmeister nach einem misslungenen Qualifying in Ungarn selbst als "nutzlos".

Der frühere Formel-1-Fahrer und langjährige "Sky"-Experte Marc Surer ist von der schwachen Leistung des Briten überrascht.

"Das habe ich nicht erwartet", sagte der Schweizer im Interview mit dem österreichischen Motorsport-Magazin "Vollgas". "Andererseits tat er sich in den letzten zwei Jahren bereits an der Seite von George Russell schwer. Bei Ferrari hat er mit Charles Leclerc einen superschnellen Teamkollegen."