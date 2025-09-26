Motorsport
Formel 1: Lewis Hamilton von Ex-Fahrer Marc Surer scharf kritisiert - "Verwöhntes Kind"
- Veröffentlicht: 26.09.2025
- 10:21 Uhr
- Oliver Jensen
Der frühere Formel-1-Fahrer Marc Surer ist von der schwachen Leistung von Lewis Hamilton bei Ferrari überrascht, hat aber eine mögliche Erklärung.
Lewis Hamilton durchlebt bei Ferrari ein schwieriges Jahr. Er gewann zwar das Sprintrennen in China, war ansonsten allerdings sehr fehlerhaft. Der Rückstand auf den Teamkollegen Charles Leclerc beträgt 44 Punkte.
Anfang August bezeichnete sich der siebenmalige Weltmeister nach einem misslungenen Qualifying in Ungarn selbst als "nutzlos".
Der frühere Formel-1-Fahrer und langjährige "Sky"-Experte Marc Surer ist von der schwachen Leistung des Briten überrascht.
"Das habe ich nicht erwartet", sagte der Schweizer im Interview mit dem österreichischen Motorsport-Magazin "Vollgas". "Andererseits tat er sich in den letzten zwei Jahren bereits an der Seite von George Russell schwer. Bei Ferrari hat er mit Charles Leclerc einen superschnellen Teamkollegen."
Der 74-jährige Surer hätte "trotzdem gedacht, dass er im Rennen aufgrund seiner Erfahrung schnell ist. Aber der Lewis Hamilton ist eben ein verwöhntes Kind, das immer mit den besten Autos gefahren ist. Wenn der Wagen für ihn passt, gewinnt er die Rennen überlegen. Hat er allerdings nicht das schnellste Auto, bekommt er Probleme. Er ist nicht so wie Alonso, der mit Kompromissen leben kann."
Das nächste Rennen der Formel 1 findet am 5. Oktober in Singapur statt.