Formel 1: Max Verstappen kann in Las Vegas schon Weltmeister werden - was er dafür braucht

Lange sah es so aus, als könnte sich der Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 zu einem Thriller bis zum letzten GP entwickeln. Nach seiner famosen Aufholjagd in Sao Paulo hat Max Verstappen nun aber plötzlich so viele Punkte Vorsprung, dass er schon in Las Vegas Weltmeister werden könnte.

Dank seines Wahnsinnsrennens in Sao Paulo, als er vom 17. Startplatz noch zum Sieg fuhr, hat Max Verstappen im WM-Kampf der Formel 1 nun 62 Punkte Vorsprung auf Verfolger Lando Norris - und damit plötzlich Matchball.

Norris muss beim drittletzten Saisonrennen in Las Vegas (23. November) mindestens drei Punkte auf Verstappen gutmachen, um seine rechnerischen Chancen zu wahren.

Denn nach Las Vegas steht in Katar noch ein Sprint-Wochenende an, hier kann Norris maximal 34 Punkte (8 im Sprint, 1 für die schnellste Runde, 25 für den Rennsieg) einfahren.

Beim Saisonfinale in Abu Dhabi sind dann maximal 26 WM-Zähler zu holen. Insgesamt könnte Norris nach dem GP in der Spieler-Metropole also noch 60 Punkte aufholen.