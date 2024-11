Formel 1, Brasilien: Verstappen triumphiert nach Aufholjagd im Regen – Norris patzt

Norris dagegen verlor schon beim Start seine Führung und präsentierte sich in der Folge äußerst fehleranfällig. Am Ende wurde der 24-Jährige nur Sechster.

"Wir glauben, dass Lando nicht mehr als zehn Punkte gutmacht", hatte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko noch vor dem Rennen bei "Sky" vorsichtig optimistisch gesagt - es sollte dann sogar viel, viel besser laufen. In der WM baute Verstappen seinen Vorsprung deutlich aus, hat 62 Punkte Abstand und könnte sich schon beim kommenden Rennen in Las Vegas erneut den Titel sichern.

Stroll schon in der Einführungsrunde raus

Erste Aufregung hatte es aber schon in der Einführungsrunde gegeben. Lance Stroll blieb nach einem Dreher in seinem Aston Martin in einem feuchten Kiesbett stecken - Anfängerfehler. In der Folge wurde der Start um eine knappe Viertelstunde verschoben. Unterdessen hatte sich auch Norris einen Fauxpas geleistet. Beim Abbruch fuhr er zu früh los - vorerst blieb der Fehler aber folgenlos, sollte nach dem Rennen verhandelt werden.

Als die Startampel schließlich erlosch kam Norris nur schleppend von der Stelle. Russell schnappte sich die Führung, Yuki Tsunoda blieb Dritter. Verstappen legte dafür einen Raketenstart hin und pflügte durch das Feld.

"Man muss seine Chance und die Gelegenheiten nutzen", hatte Red-Bull-Teamchef Christian Horner im Vorfeld gesagt. Verstappen sollte seine Worte beherzigen. Schnell reihte er sich hinter Norris' Wingman Piastri auf Rang acht ein. In der zehnten Runde überrumpelte Verstappen den McLaren-Pilot schließlich mit einem tollen Bremsmanöver und preschte weiter nach vorne. An der Spitze änderte sich nichts.