Formel 1: Max Verstappen startet Aufholjagd – so spannend könnte der Titelkampf werden

Max Verstappen und Red Bull befinden sich in einer starken Form. ran hat durchgerechnet, wie der Niederländer trotz 40 Punkten Rückstand noch Weltmeister werden kann. Unsere Meinung: Unrealistisch ist dieses Szenario nicht.

Von Oliver Jensen,

Eigentlich schien es so, als würde die Weltmeisterschaft der Formel 1 nur zwischen den McLaren-Piloten entschieden werden. Oscar Piastri und Lando Norris dominierten von Rennen zu Rennen.

Doch diese Zeit scheint vorbei zu sein.

Max Verstappen und Red Bull fanden zu alter Stärke zurück. Drei der vergangenen vier Rennen gewann der Niederländer, zudem belegte er in Singapur Rang zwei - vor den McLaren Piloten. In Texas zeigte der Niederländer zuletzt eine Machtdemonstration.

Der Red Bull ist dank der vielen Upgrades wieder konkurrenzfähig. In Monza gab es den vierten neuen Unterboden, in Singapur den sechsten Frontflügel.

Der Rückstand von Verstappen (306 Punkte) auf den Führenden Oscar Piastri (346 Punkte) beträgt noch 40 Punkte, es waren schon mal mehr als 100. Dazwischen steht Norris auf Rang 2 (332 Punkte). Hier die komplette Fahrerwertung.

Zugegeben: 40 Punkte sind nicht problemlos aufzuholen. Allerdings stehen noch fünf Grand-Prix-Rennen und zwei Sprints an. Dank des Erfolgs beim Sprint in den USA verkürzte Verstappen den Rückstand bereits, die beiden McLaren schossen sich dabei gegenseitig ab.

ran hat durchkalkuliert, wie Verstappen doch noch Weltmeister werden kann.