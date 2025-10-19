Formel 1: Verstappen rast in Texas auf und davon

Max Verstappen wird in Texas zum einsamen Reiter: Der Formel 1-Weltmeister im Red Bull hat den Großen Preis der USA mit einer echten Machtdemonstration gewonnen und kommt im WM-Kampf immer näher an die schwächelnden McLaren heran. Max Verstappen sprintete und sprang in die Arme seines Teams, er hatte noch jede Menge Kraft nach dieser Machtdemonstration in Texas - und nimmt seinen fünften Titel in Serie spätestens jetzt ins Visier: Der Weltmeister im Red Bull hat den Großen Preis der USA gewonnen und kommt im WM-Kampf immer näher an die schwächelnden McLaren heran. Verstappen verwies Titelkandidat Lando Norri auf den zweiten Platz. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im anderen McLaren fuhr ein geradezu mittelmäßiges Rennen und landete am Ende nur auf dem fünften Platz. "Das war ein richtig, richtig gutes Wochenende", funkte Verstappen im Ziel an seine Box, "lasst uns diesen Schwung weiter mitnehmen." Formel 1: So kann Max Verstappen den WM-Titel doch noch holen - Titelverteidigung nicht hoffnungslos? Denn seine Jagd auf den nächsten WM-Titel ist nun ein aussichtsreiches Unterfangen. Zum fünften Mal in Folge (Grand Prix und Sprint) landete er vor beiden McLaren-Piloten, noch 40 Punkte trennen ihn von Piastri, im August waren es noch 97. Auch intern wird es beim Papaya-Team spannender, Norris liegt nur noch 14 Zähler hinter Piastri.

Anzeige

Verstappen bleiben fünf Rennen Mann der Stunde ist aber Verstappen, dessen Red Bull seit der Sommerpause wie verwandelt wirkt. Fünf Rennen bleiben ihm noch bis zum Finale in Abu Dhabi (7. Dezember), darunter zwei weitere Sprint-Wochenenden, also noch mehr mögliche Punkte. Diesen Umstand nutzte Verstappen ja auch in Texas: Auch den Sprint am Samstag hatte er gewonnen, die McLaren dagegen kollidierten auf Runde eins und gingen leer aus. Am Sonntag betrieben sie allenfalls Schadensbegrenzung, schlugen sich vor allem mit den Ferrari herum. Rekordweltmeister Lewis Hamilton landete vor Piastri auf Rang vier. Einen Erfolg fuhr Nico Hülkenberg ein: Der Sauber-Pilot holte als Achter erstmals seit Anfang Juli Punkte. Als die Autos in die Startaufstellung rollten, hatte McLaren ein recht exklusives Handicap: Beide Autos waren ja im Sprint früh ausgeschieden, damit konnte das Team vor dem Grand Prix kaum Renndaten sammeln - wie üblich an einem Sprint-Wochenende hatte es nur ein einziges freies Training gegeben. "Nicht hilfreich" sei das, sagte McLaren-Boss Zak Brown.

