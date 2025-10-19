Anzeige
Formel 1 Motorsport

Formel 1: Nächste Verlängerung bis 2034 in Texas

  • Aktualisiert: 19.10.2025
  • 18:01 Uhr
  • SID

Die Formel 1 hat das nächste etablierte Rennen mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet und damit auch die Bindung an den US-Markt weiter gestärkt.

Der Große Preis der USA findet nun bis mindestens 2034 im texanischen Austin statt, das gab die Rennserie am Sonntag im Vorfeld des Grand Prix bekannt. Die ursprüngliche Vereinbarung wäre nach der Ausgabe 2026 ausgelaufen.

Seit dem Debüt im Jahr 2012 sei das Rennen mit Blick auf die Popularität stetig gewachsen, sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Den Machern hinter dem Grand Prix schrieb er "eine entscheidende Rolle bei der Etablierung der Formel 1 in den Vereinigten Staaten" zu.

Anzeige
Anzeige

Formel 1 weiter mit drei Rennen in den USA

Die Königsklasse hatte jahrzehntelang keine bedeutende Rolle auf dem US-Markt gespielt, diesen zuletzt aber unter ihren amerikanischen Besitzern zunehmend erobert. Austin ist mittlerweile eines von drei Rennen in den Staaten, die Stars um Weltmeister Max Verstappen kommen auch nach Miami (seit 2022) und Las Vegas (seit 2023).

Der Circuit of the Americas, entworfen vom deutschen Streckendesigner Hermann Tilke, vereint Charakteristika verschiedener Traditionsstrecken und gilt auch bei den Fahrern als beliebt.

Anzeige
Anzeige

Hoffnung für Hockenheim?

In den vergangenen Monaten hatte die Formel 1 einige Vertragsverlängerungen verkündet, nach der kommenden Saison 2026 laufen nun nur noch die Verträge der Rennen in Zandvoort und Barcelona aus.

Zuletzt hatte unter anderem der deutsche Standort Hockenheim sein Interesse an einer Rückkehr in die Formel 1 bekräftigt, auch in der Türkei und in Portugal möchte man wieder Rennen ausrichten. Interesse gibt es außerdem aus Thailand und Ruanda, Saudi-Arabien will zudem ein zweites Rennen haben.

Meistgelesen
18.10.2025, xemx, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern Muenchen - Borussia Dortmund v.l. Harry Kane (FC Bayern Muenchen) Pascal Groß Gross (Borussia Dortmund) Zweikampf, Aktion, action, battle for the ...
News

Noten zu FCB vs. BVB: King Kane, Pechvogel Bellingham

  • 19.10.2025
  • 09:44 Uhr
Foto : Torjubel bei Schalke , Moussa SYLLA (Schalke) trifft zum 0-2 Fussball 2. Liga , 9. Spieltag am Fr. 17.10.2025 Hannover 96 - Schalke 04 *** Photo Goal celebration at Schalke , Moussa SYLLA Sc...
News

Kommentar: Dieses Schalke gehört in die Bundesliga

  • 19.10.2025
  • 12:57 Uhr
Schlotterbeck
News

Schiri-Frust und Selbstkritik: BVB hadert nach FCB-Kracher

  • 19.10.2025
  • 11:05 Uhr
Laura Dahlmeier
News

Schwere Verletzung: Neue Details zu Dahlmeiers Unfall

  • 18.10.2025
  • 13:15 Uhr
October 16, 2025: Cincinnati Bengals quarterback Joe Flacco (16) runs off of the field after NFL, American Football Herren, USA game action against the Pittsburgh Steelers at Paycor Stadium in Cinc...
News

Flacco-Trade zeigt erneut: Browns sind wieder die Deppen - Kommentar

  • 18.10.2025
  • 14:05 Uhr
Kovac Dankert
News

Kovac mit Schiri-Schelte: Hat alles zerpfiffen - nur beim 1:0 nicht

  • 18.10.2025
  • 21:25 Uhr
FC Bayern Fans Plakat gegen Jerome Boateng
News

Boateng-Rückkehr: Bayern-Bosse wiegeln ab

  • 19.10.2025
  • 15:44 Uhr
imago images 1066786684
News

A.J. Brown vor Trade? Eagles treffen wohl Entscheidung

  • 19.10.2025
  • 14:18 Uhr
1 Max Verstappen (NLD, Oracle Red Bull Racing), F1 Grand Prix of Singapore at Marina Bay Street Circuit on October 5, 2025 in Singapore, Singapore. (Photo by HOCH ZWEI) Singapore Singapore *** 1 Ma...
News

So wird Verstappen doch noch F1-Weltmeister

  • 19.10.2025
  • 13:36 Uhr
imago images 1067932054
News

"Wer wird deutscher Meister": Bayern-Fans verhöhnen BVB

  • 19.10.2025
  • 12:13 Uhr