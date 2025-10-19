Anzeige

Red Bull und Max Verstappen erhöhen den Druck Denn Red Bull und Verstappen sind längst zurück und erhöhen mit jedem Erfolg den Druck auf Piastri und Norris. Im Sprint kam es am Samstag zu einem Crash und in der Folge sogar zu einem Doppel-Ausfall, dazu gewann Verstappen den Mini-GP und holte zudem die Pole für den Grand Prix. 55 Punkte Rückstand hat Verstappen aktuell auf die Spitze. Was sich viel anhört, wurde in den vergangenen Wochen aber immer weniger. Vor Zandvoort lag Verstappen 97 Zähler hinter Piastri. Seitdem wurden vier Rennen gefahren. Sechs sind es mit Austin noch. Gegen einen Gegner, der sich immer öfter selbst ein Bein stellt.

McLaren: Ungesunder Kontrollzwang McLaren droht, ausgerechnet an dem Versuch zu scheitern, alles richtig machen zu wollen. Es ehrt die Verantwortlichen, den Zweikampf so fair und ausbalanciert wie möglich gestalten zu wollen. Oder dass man überhaupt ein Duell zulässt, schließlich könnte man sich der Einfachheit halber auch auf einen Fahrer festlegen. Fakt ist, dass man beide Piloten grundsätzlich "im Griff" hat, denn beiden versuchen, die aufgestellten Regeln zu befolgen. Doch genau diese Papaya-Regeln – der Verhaltenskodex, der Kollisionen zwischen beiden vermeiden soll - führen zu einem wahren Kontrollzwang, der endlose Diskussionen und Unsicherheiten nach sich zieht. Oft werfen sie mehr Fragen auf, als dass sie Antworten liefern. Und das nicht nur innerhalb des Rennstalls, sondern vor allem auch im Fahrerlager. McLaren, Piastri und Norris sind das Dauerthema. Und das geht an die Nerven.