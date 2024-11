Formel 1: Max Verstappen Weltmeister im McLaren? "Er sollte mit Comedy anfangen!"

An Selbstvertrauen mangelt es Max Verstappen nach seinem vierten WM-Titel in Serie nicht. Nach seinem Titelgewinn in Las Vegas am vergangenen Wochenende erklärt er in einer Medienrunde, dass er in diesem Jahr wohl auch im McLaren oder Ferrari Weltmeister geworden wäre.

"Ja, sogar noch früher", antwortete er konkret auf die Frage, ob er auch im McLaren den Titel gewonnen hätte? Und im Ferrari wäre es "ähnlich gelaufen", so der Niederländer. Am Medientag in Katar wurden nun Charles Leclerc und Lando Norris mit diesen Aussagen konfrontiert.

"Er sollte mit Comedy oder so anfangen", grinst Norris und erklärt: "Er kann sagen, was er will. Ich bin natürlich völlig anderer Meinung." Denn mit seiner Aussage deutet Verstappen auch an, dass die McLaren- und Ferrari-Piloten in diesem Jahr nicht das Maximum aus dem Auto geholt haben.

Das sei einfach "nicht wahr", stellt Norris klar, und Charles Leclerc sieht es wenig überraschend ganz ähnlich. Der Monegasse erklärt: "Max ist ein ganz besonderer Fahrer. Und ich denke, was ihn so besonders macht, ist auch das Selbstvertrauen, das er hat."