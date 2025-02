In London feiert die Formel 1 erstmals eine gemeinsame Saisoneröffnung: Musik, Neonlicht und dazwischen ein paar Rennwagen. Die gute Nachricht vorab, Max Verstappen wirkt kerngesund. In der vergangenen Woche erschien der Weltmeister zur Sitzprobe bei Red Bull, und am Dienstagabend wird er dann wie all die anderen Fahrer auf einer lauten, bunten Bühne in London stehen - erstmals in ihrer Geschichte eröffnet die Formel 1 ihre Saison mit einer gemeinsamen Show. Für Puristen im Motorsport ist das ein weiteres Beispiel dafür, was falsch läuft in der größten Rennserie der Welt. Drei Schumacher-Erpresser wurden verurteilt - Seine Familie legt trotzdem Berufung eint "Ich hoffe, ich bin in der Woche krank", so hatte Verstappen im vergangenen Jahr reagiert, als er erstmals von dieser Eröffnungsfeier erfuhr. Der Niederländer ist ja so etwas wie der Gralshüter der Tradition in der Formel 1, und er hatte einigen Spaß daran, öffentlich seine Unlust mitzuteilen.

Anzeige

Anzeige

Formel 1: Auch Lando Norris ist nicht überzeugt Als wenig später auch noch der zweite Hauptdarsteller der Saison 2024 einstimmte, war die Lage der modernen Formel 1 treffend beschrieben. "Es ist mein Job, wenn ich da sein soll, werde ich wohl da sein", sagte McLaren-Pilot Lando Norris: "Aber vielleicht schaue ich mal, wo Max Urlaub macht. Vielleicht fahren wir ja zusammen und sind dann beide krank." Auch Norris wird am Dienstag in London dabei sein, es ging auch ihm eher um grundsätzliche Kritik. Seit das amerikanische Unternehmen Liberty Media die Formel 1 im Jahr 2017 übernommen hat, ist viel passiert mit der Rennserie, und das meiste diente dem Ziel, ein breiteres Publikum anzusprechen.

Anzeige

Anzeige

Die Einführung von kurzen Sprintrennen für einen zeitgemäßeren Sportkonsum, dynamischere Kamerapositionen, insgesamt mehr Stadtkurse für mehr Spektakel. Dazu ließ Liberty eine ziemlich erfolgreiche "Netflix"-Doku produzieren und gab Bewegtbilder der Formel 1 für Social Media frei. All das hat messbaren Erfolg, der den Machern recht gibt. Die Königsklasse boomt geradezu, erreicht jüngere und weiblichere Zielgruppen als in den vergangenen Jahrzehnten und scheint vor allem in den USA endlich angekommen zu sein. Die Show in London ist nun ein logischer nächster Schritt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Formel 1-Gerüchte: Neue Chance für Mick Schumacher? 1 / 11 © Beautiful Sports Formel 1: Gerüchte um Fahrerwechsel

Die Saison 2024 ist in Gange und die Gerüchteküche brodelt quasi durchweg. ran fasst alles rund um mögliche Fahrer- bzw. Personal-Wechsel in der Formel 1 zusammen.

Mick Schumacher hat mit Formel 1 nicht abgeschlossen © 2024 Getty Images Wie ist der Stand?

Diese Fahrer haben für 2025 einen Vertrag: Red Bull Racing: Max Verstappen/Sergio Perez. Mercedes: George Russell. Ferrari: Charles Leclerc/Lewis Hamilton. McLaren: Lando Norris/Oscar Piastri. Aston Martin: Fernando Alonso. Alpine: offen. Williams: Alex Albon. Racing Bulls: offen. Sauber: Nico Hülkenberg. Haas: offen. © IPA Sport Formel 1: Gerüchte um Fahrerwechsel

Das bedeutet, dass nach aktuellem Stand zehn Plätze für 2025 noch nicht fix besetzt sind. Kein Wunder also, dass es seit Monaten Gerüchte und Spekulationen gibt. © IMAGO/HochZwei Mick Schumacher (Ersatzfahrer Mercedes)

Bei Alpine steht fest, dass Esteban Ocon geht, auch der Vertrag von Pierre Gasly läuft aus. Als Alpine-Pilot in der WEC hat Schumacher gute Chancen auf ein Cockpit, als größter Konkurrent gilt Ersatzfahrer Jack Doohan, ein guter Kumpel von Schumacher.

Auch interessant: Formel 1: Mick Schumachers Comeback endgültig geplatzt © Getty Carlos Sainz (Ferrari)

Ferrari holt 2025 Lewis Hamilton ins Team. Dafür muss Carlos Sainz gehen. Der Spanier sucht seit Monaten ein neues Cockpit, eine Verkündung gibt es noch nicht. Bei Red Bull sind mit der Verkündung von Perez die Türen zu. So bleibt vor allem Audi eine starke Option für Sainz. © Ricardo Larreina Amador Andrea Kimi Antonelli (Formel 2)

Der Youngster ist noch keine 18 Jahre alt, steht aber vor dem Sprung in die Formel 1. Um das Mercedes-Cockpit von Hamilton ist es vergleichsweise ruhig geworden, der Italiener gilt weiterhin als heißer Kandidat. Es sei denn,…. © Getty Max Verstappen (Red Bull)

…Max Verstappen hat auf Red Bull und die ganzen Querelen keine Lust mehr. Dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff großes Interesse an dem Niederländer hat, ist kein Geheimnis. Die große Frage ist die nach der Gegenseitigkeit. © Marco Canoniero Esteban Ocon (Alpine)

Neu auf dem Markt ist nach dem Aus bei Alpine zum Saisonende auch Esteban Ocon. Er wird als früherer Mercedes-Junior möglicherweise eine Außenseiter-Option bei den Silberpfeilen sein. Ansonsten ist er bei den Mittelfeld-Teams als verlässlich schneller Fahrer automatisch eine Option. © IMAGO/NurPhoto Logan Sargeant (Williams)

Von den aktuellen Piloten hängt vor allem Logan Sargeant in der Luft, der US-Amerikaner wurde zuletzt von Williams-Teamchef James Vowles öffentlich angezählt. Sollte er gehen müssen, gibt es eine Reihe an Kandidaten für den Platz bei Williams, von Sainz über Valtteri Bottas bis hin zu Kevin Magnussen. © NurPhoto Oliver Bearman (Formel 2)

Bei Haas gilt es als gesichert, dass Ferrari-Talent Oliver Bearman seine Chance bekommt, er würde Nico Hülkenberg ersetzen. Gut möglich, dass es zu einer Trennung von Kevin Magnussen kommt und damit ein zweiter Platz frei wird. Dann wohl für einen Routinier wie Bottas oder Ocon. © 2024 Getty Images Sebastian Vettel

Übrigens: Die deutschen Formel-1-Fans, die auf eine Rückkehr von Sebastian Vettel gehofft hatten, wurden zuletzt enttäuscht. Der viermalige Weltmeister erklärte, dass es erst einmal keine Rückkehr in die Königsklasse geben werde,