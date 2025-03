Dass Red Bull Liam Lawson zum Fahrer an der Seite von Max Verstappen befördert hat, sorgt beim Konkurrenten McLaren für Spott.

Schlimmer hätte der Red-Bull-Einstand für Liam Lawson in der Formel 1 kaum sein können.

Beim Saisonauftakt in Australien setzte der Neuseeländer erst das Qualifying in den Sand und belegte dort nur Rang 18. Beim Rennen am Sonntag hing der 23-Jährige dann erst im hinteren Mittelfeld fest, ehe er im Regen von Melbourne von der Strecke abflog und so das Premierenrennen beim neuen Team für ihn vorzeitig beendet war.

Währenddessen fuhr Teamkollege Max Verstappen auf einen starken zweiten Platz hinter McLaren-Pilot Lando Norris.

Der missglückte Lawson-Einstand verleitete McLarens CEO Zak Brown nun zu einem Seitenhieb auf Red Bull.

"Yuki (Tsunoda, Anm. d. Red.) hat einen großartigen Job gemacht und ist wahrscheinlich der Typ, der im Red Bull sitzen sollte, wenn man sieht, wie er abgeschnitten hat. Aber sie scheinen dort einige seltsame Fahrerentscheidungen zu treffen", sagte Brown zu "Sky Sports F1".