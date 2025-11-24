Zwei F1-Rennwochenenden verbleiben, dann ist die Saison 2025 beendet. Drei Fahrer kämpfen um den WM-Titel, aber nur Lando Norris könnte am Sonntag durch sein. Die Ausgangslage. Von Chris Lugert Es ist angerichtet! Die Formel-1-Saison 2025 steuert auf ein spektakuläres Finish zu, das in die Geschichtsbücher der Rennserie eingehen könnte. Zwei Rennwochenenden vor Schluss haben immer noch drei Fahrer realistische Chancen auf den WM-Titel. Dabei sorgte das Rennen in Las Vegas - oder besser gesagt: die Geschehnisse danach - für zusätzliche Würze. Beide McLaren-Piloten wurden wegen einer zu dünnen Bodenplatte nach dem Rennen disqualifiziert, der große Profiteur war Rennsieger Max Verstappen. Kommentar: Jetzt zeigt sich, ob Norris ein Champion ist

Offiziell: Mick Schumacher verkündet Zukunft im Motorsport Hätte er mit dem ursprünglichen Rennergebnis in der Zockermetropole nur sieben Punkte auf WM-Spitzenreiter Lando Norris aufgeholt, sind es plötzlich satte 25 Zähler, die der amtierende und viermalige Weltmeister näher herangerückt ist. Am Wochenende gastiert die Formel 1 in Katar, wo am Samstag Oscar Piastri den Sprint gewinnen und damit den Rückstand auf den drittplatzierten Norris in der WM-Wertung verkürzen konnte. Verstappen wurde dagegen nur Vierter und verlor etwas an Boden. Punkte sammeln können die Fahrer noch beim Rennen in Katar - und eine Woche später beim großen Finale in Abu Dhabi. Wer hat die besten Chancen? Wer braucht welches Ergebnis, um Weltmeister zu werden? ran blickt auf die wichtigsten Fragen und Konstellationen vor dem großen Finale der Formel 1.

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel 1: Wie sieht der aktuelle WM-Stand aus? Trotz des bitteren Rückschlages von Las Vegas führt Lando Norris die WM-Tabelle nach wie vor an. Der Brite hat 396 Punkte auf dem Konto, dahinter folgen Oscar Piastri mit 374 Zählern und Max Verstappen mit 371 Punkten.

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel 1: So reagieren die Fans auf die Disqualifikation von McLaren

Die Konstrukteurs-WM ist übrigens schon lange durch, McLaren sicherte sich den zweiten Titelgewinn in Folge. Auch Mercedes auf Platz zwei ist nach menschlichem Ermessen sicher, Red Bull und Ferrari kämpfen aber noch um Platz drei.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Formel 1: Wie viele Punkte sind noch möglich? Insgesamt werden an den beiden verbliebenden Wochenenden noch maximal 50 Punkte vergeben, 25 für jeden Rennsieg. Die acht Zähler für den Sprintsieg in Katar gingen bereits an Piastri. Das Finale in Abu Dhabi wird nach dem traditionellen Format ohne Sprint ausgetragen, es gibt also nur ein einziges Rennen, das - wie alle anderen Hauptrennen - für den Sieger 25 Punkte wert ist.

Formel 1: Kann schon in Katar die WM-Entscheidung fallen? Ja, bereits nach dem Rennwochenende in Katar könnte der WM-Titel rechnerisch vergeben sein. Und zwar dann, wenn Norris nach dem Hauptrennen am Sonntag mehr als 25 Punkte Vorsprung auf Piastri und Verstappen hat. Er müsste seinen aktuellen Vorsprung auf Piastri also um mindestens um vier, seinen Vorsprung auf Verstappen mindestens um einen Zähler ausbauen. Das bedeutet: Landet einer der beiden Verfolger vor Norris, ist nichts entschieden. Gewinnt Norris das Rennen, ist er Weltmeister. Wird er Zweiter, darf Verstappen höchstens Dritter und Piastri höchstens Vierter werden. Wird Norris Dritter, darf Verstappen höchstens Vierter und Piastri höchstens Fünfter werden.

- Anzeige -

Formel 1: Können Piastri und Verstappen aus eigener Kraft noch Weltmeister werden? Nein. Tatsächlich ist Norris der einzige der drei WM-Kandidaten, der aus eigener Kraft und ohne Pech oder Fehler der Kontrahenten Weltmeister werden kann. Der Vorteil für Verstappen: Er könnte sich zum lachenden Dritten aufschwingen, sollten sich die beiden Teamkollegen Piastri und Norris gegenseitig ins Verderben schicken. Dass die Teamführung bei McLaren eingreift, erscheint unwahrscheinlich.

- Anzeige -

Jubelt Max Verstappen auch nach dem Saisonfinale? © 2025 Getty Images

Anfang November sagte CEO Zak Brown, dass er lieber die Meisterschaft an Verstappen verlieren würde, als einen seiner Fahrer zu bevorzugen. Ob er diesen Vorsatz aber bei einer tatsächlich drohenden WM-Pleite beibehalten würde, ist fraglich.

- Anzeige -

Formel 1: Wann finden die Rennen in Katar und Abu Dhabi statt? So sieht der Zeitplan für das Wochenende in Katar aus (alle Zeiten MEZ): Samstag, 29. November, 19:00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 30. November, 17:00 Uhr: Rennen Und so läuft das Saisonfinale in Abu Dhabi ab (alle Zeiten MEZ): Freitag, 5. Dezember, 10:30 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 5. Dezember, 14:00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 6. Dezember, 11:30 Uhr: 3. Freies Training

Samstag, 6. Dezember, 15:00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 7. Dezember, 14:00 Uhr: Rennen

- Anzeige -