Mick Schumacher könnte schneller als gedacht seine Rückkehr in die Formel 1 feiern. Allerdings wäre es wohl nur ein Engagement für wenige Monate.

Kehrt Mick Schumacher schon in wenigen Tagen als Stammpilot in die Formel 1 zurück? Nach dem heftigen Unfall von Williams-Pilot Logan Sargeant im Training in Zandvoort könnte es beim Traditionsteam zu einem Wechsel kommen.

Wie "Sport1" berichtet, hat Teamchef James Vowles die Geduld mit dem US-Amerikaner verloren, weshalb Sargeant noch vor dem Italien-GP in Monza am kommenden Wochenende gefeuert werden könnte.

Ein Kandidat für die Nachfolge sei Schumacher, der als Mercedes-Testfahrer bereits enge Beziehungen zum Kundenteam Williams hat und auch beim britischen Rennstall als Reservepilot vorgesehen ist. Aber auch Red-Bull-Junior Liam Lawson und Mercedes-Juwel Andrea Kimi Antonelli werden gehandelt.

Sargeant hatte im letzten Freien Training am Samstagvormittag seinen Boliden auf nasser Fahrbahn verloren und schlug in der Streckenbegrenzung ein, das Auto fing in der Folge sogar Feuer. Eine Teilnahme am Qualifying war nicht möglich.

Vowles reagierte danach ziemlich angefressen auf den neuerlichen Fehler seines Fahrers. "Es wurden Hunderte von Stunden in das Update investiert, es sieht aus, als würde es funktionieren, aber es gibt nur wenige davon auf der Welt. Am schlimmsten ist es, wenn man es gerade erst eingeführt hat und es auf der Rennstrecke in die Wand fährt", sagte er bei "Sky".

Der frühere Strategiechef des Mercedes-Teams betonte jedoch, bezüglich einer etwaigen Ablösung von Sargeant keine vorschnelle Entscheidung treffen zu wollen.