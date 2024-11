Formel 1 - Mick Schumacher und das Jahr der verpassten Chancen

Mick Schumacher wird 2025 wohl nicht in der Formel 1 fahren. Sollte es so kommen, wäre es ein Jahr der verpassten Chancen. Von Andreas Reiners Die Gelegenheit schien günstig für Mick Schumacher. Fast schon historisch gut. Denn vor der Saison 2024 ging ein Großteil des Fahrerfeldes in der Formel 1 in das letzte Vertragsjahr. Das große Stühlerücken stand also an. Doch wie es scheint, bleibt der Deutsche ohne Platz in der Königsklasse. Das legt ein Bericht des Fachmagazins "Auto, Motor und Sport" nahe. Demnach soll der Brasilianer Gabriel Bortoleto das Cockpit bei Sauber bzw. Audi bekommen. Womit die Türen für 2025 im Grunde alle zu sind, denn bei Red Bull bzw. den Racing Bulls, wo mindestens noch ein Platz offen ist, ist Schumacher kein Thema. Formel 1: Das wären Schumachers Alternativen zu einem Audi-Cockpit Das Bittere: Es gab im Laufe des Jahres durchaus Chancen, ein Cockpit zu ergattern. Vier Möglichkeiten waren es insgesamt. ran blickt auf das Jahr der verpassten Chancen zurück.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Mercedes: Keine Chance auf das Hamilton-Cockpit So wirklich in der Verlosung war er nie bei den Silberpfeilen. Er stand eher automatisch auf dem Zettel, weil er seit 2023 der Ersatzmann bei Mercedes ist und in dieser Rolle eine gute Arbeit abliefert, auch wenn er im Simulator und auf Teststrecken nicht so im Fokus ist. Doch die Nachfolge von Lewis Hamilton, der seinen Wechsel zu Ferrari Anfang des Jahres verkündete, hat Teamchef Toto Wolff dem Deutschen dann doch nicht zugetraut, so muss man es ziemlich deutlich sagen. Denn der Österreicher war immer voll des Lobes für Schumacher, betonte die wichtige Rolle für das Team und dass er in die Formel 1 gehöre. Wolff selbst hätte dafür sorgen können, setzt aber vielmehr auf ein Zukunftsversprechen: den eigenen Junior Andrea Kimi Antonelli. Der 18-jährige Italiener wird Teamkollege von George Russell.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Alpine: Guter Job der WEC reicht nicht Da Schumacher in dieser Saison auch in der Langstrecken-WM unterwegs ist und in der WEC einen guten Job macht, war er automatisch auch ein Kandidat für die Nachfolge von Esteban Ocon. Stattdessen wurde Alpine-Junior Jack Doohan in das F1-Cockpit befördert. Ex-Teamchef Bruno Famin hatte stets in höchsten Tönen von Schumacher gesprochen, zudem gab es im Sommer eine Art Shootout zwischen Doohan und Schumacher. Um das Ergebnis wird bis heute ein Geheimnis gemacht. Was auch eine Rolle gespielt haben könnte: Nach Famins Rücktritt übernahm Oliver Oakes die Geschicke, er war zuvor Chef des Hitech-Nachwuchsteams, für das Doohan 2019 in der Formel 3 fuhr. Was auch immer den Ausschlag gab: Auch bei den Franzosen ging Schumacher leer aus.

Williams: Colapinto bekommt den Zuschlag Bei Williams ging es nicht um ein Cockpit für 2025, die gehören Alex Albon und Carlos Sainz. Doch als Ersatz für den glücklosen Logan Sargeant brauchte der Traditionsrennstall eine Lösung bis zum Saisonende. Für Schumacher wäre es eine Gelegenheit gewesen, sich unter Wettbewerbsbedingungen zu zeigen. Dass das ein Türöffner sein kann, zeigt Franco Colapinto, der im August den Vorzug vor Schumacher bekam. Denn der Argentinier, bei dem neben seiner Rolle als Williams-Junior auch Sponsoren eine Rolle gespielt haben sollen bei der Entscheidung, kann als Rookie überzeugen und ist inzwischen sogar bei Red Bull im Gespräch. Für Unverständnis sorgte die Entscheidung im Schumacher-Lager damals trotzdem, Onkel Ralf Schumacher hielt sie bei der dpa für "absurd und nicht sinnvoll". Auch eine Spitze von Williams-Teamchef James Vowles sorgte für Ärger. "Mick hat sich im Vergleich zu seiner Zeit bei Haas stark verbessert, daran besteht kein Zweifel. Er ist ein kompetenter Fahrer", sagte er und meinte zudem: "Mick ist nicht besonders, er wäre einfach nur gut." Beziehungsweise für Williams nicht gut genug.

Anzeige

Sauber/Audi: Kein deutsch-deutsches Duo Audi hatte sich früh in der Saison für Nico Hülkenberg als Fahrer ab 2025 entschieden, das zweite Cockpit blieb lange unbesetzt, was auch daran lag, dass sich Wunschkandidat Carlos Sainz nach intensiven Überlegungen für Williams entschied. So ging Monat um Monat ins Land und irgendwann wieder eine Tür für Schumacher auf. Denn über Wochen herrschte personelles Chaos bei den Ingolstädtern. Anfang August übernahm Ex-Ferrari-Teamchef Mattia Binotto als Projektleiter und sprach auch mit Schumacher über den Audi-Job. Beide kennen sich gut aus Ferrari-Zeiten, als Schumacher dort zur Nachwuchsakademie gehörte. Doch wie es nun heißt, bekommt Bortoleto den Job. Er gilt als Toptalent, er gewann 2023 die Formel 3 und führt derzeit auch in der Formel 2 die Gesamtwertung an. Und das in seinem Rookie-Jahr.

Anzeige